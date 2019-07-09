司機曳引車停路邊睡覺　「跨越內側車道70公分」騎士撞上慘死

▲事發路段是一般的鄉間道路。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

擔任營業用曳引車駕駛的黃姓男子今年1月16日凌晨3時許，將車輛停在台中市大安區南安路的路邊休息，沒想到張姓騎士經過該路段，來不及閃避自後方撞上，到院前就不治身亡。由於黃男停車時已跨越內側車道70公分，至今也未與死者家屬達成和解，台中地院法官依過失致人於死罪，判他8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

起訴書中提到，34歲的黃男當天從高雄市岡山區前往台中市大安區卸貨，抵達時已經是凌晨3時許，由於卸貨公司尚未開門營業，於是他將曳引車停在南安路路邊，自己則在車上睡覺、休息，但他沒有注意到車輛已經跨越內側車道，也未顯示停車燈光或擺放反光標示，導致張姓騎士在清晨5時30分左右騎車經過時，因為來不及閃避撞上車尾，連人帶車摔倒，造成頸部皮下氣腫併下顎骨折、呼吸衰竭等傷害，立即送醫仍在到院前不治身亡。

▲一般民眾都知道，遇到大車不能靠太近，以免闖進司機的視線死角釀成憾事。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

對於上述事實，黃男坦承不諱，並被檢方依業務過失致死罪起訴。台中地院法官認為，事發路段為雙向的鄉間道路，黃男的車輛一停就跨越內側車道70公分，加上當時尚未天亮，又沒有任何警示措施，顯然張男的死亡與他的過失有相當的因果關係。

法官指出，事發後黃男因為和解金額遲遲無法達成共識，至今仍未與張男家屬和解，也未獲得諒解，考量到他並未負擔任何賠償金，家中還有同住的母親需要照顧，加上新舊法適用比較，最後改依修正後《刑法》第276條過失致人於死罪，判處8個月有期徒刑，全案仍可上訴。