傳前女友裸照給4親友「認識她的十部曲」　瞎掰男：澄清我沒偷拍

記者黃翊婷／綜合報導

高雄55歲的李姓男子不滿許姓女友提分手，想理論又聯絡不上對方，一氣之下乾脆用LINE傳送「有想認識許XX嗎（十部曲）」等訊息給4名親友，還附上多張不雅裸照，結果被一狀告上法院；他辯稱這些照片都是許女的自拍，但高雄高分院法官不採信，最後仍被依散布猥褻影像罪判處有期徒刑4個月。

▲李男不滿女友提分手，於是把裸照傳給4名親友報復。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，李男與許女原本是男女朋友關係，交往期間他徵得女方同意拍下9張裸露胸部、下體的照片，後來雙方因為細故分手，去年1月他利用LINE傳送「有想認識許XX嗎（十部曲）」、「第一步認物介紹」、「照片許XX自拍」等訊息，並把不雅照片傳給4位親友。後來女方得知消息，立即報警提告。

李男接受偵訊時坦承的確有用手機傳送上述文字和照片，但否認涉及散布猥褻影像及加重誹謗等罪，「她（許女）在群組內說我偷拍，但這些照片都是她自拍的，不是我拍的，我傳給朋友是要澄清我沒有偷拍。」

▲許女收到朋友通知才知道自己的私密照片全被看光光。（示意圖／取自免費圖庫Pakutas，與本案無關）

但其中一名收到不雅照的女性親友作證表示，李男說許女一直在背後講壞話，所以很生氣，「他用LINE聯繫我，叫我通知許XX在12點前接電話，否則就要散布裸照，但當時許XX在上班，沒辦法接聽」，後來她就收到數張裸照，「我害怕他繼續把照片傳給其他人，偏偏當時又聯絡不上許XX，過了3天我又收到一次裸照和訊息，他還傳與其他人的對話截圖給我看，告訴我他也把照片傳給另外兩個人看了。」

高雄高分院法官勘驗李男傳送的不雅照片，認為這些照片都是從正面拍攝，也有明顯裸露性器官的部分，客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起普通人羞恥或厭惡，自屬猥褻影像無疑；雖然他辯稱傳給4個人有1人未讀，但上述行為已經觸法，他犯行明確又不見悔意，最後裁定駁回上訴，維持原判4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元確定。