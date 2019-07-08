▲楊男外遇同事林女還產下1名私生子，依妨害家庭罪各判2月徒刑。（示意圖，與本案無關／視覺中國CFP）



記者陳玉／台中報導

從事建築工人的楊姓男子與同事林姓女子，在台中某工地工作，2人日久生情竟在工作地點內發生1次性關係，林女因此產下1子，楊男妻子去年底前往丈夫工地探班，卻驚見小男童面容神似丈夫，詢問後才發現是丈夫的私生子，怒而提告2人；台中地院考量楊、林犯後態度尚佳，依妨害家庭罪各判2個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴二審。

判決書指出，林女明知楊男為有配偶之人，竟與他分別基於相姦、通姦犯意，在2016年9、10月間某日，在台中市某工作地點1樓內發生性關係，林因此於2017年7月14日產下1子，楊妻在去年11月15日前往丈夫工地時，看見男童面容神似丈夫，詢問之下才得知是丈夫的「私生子」，氣得提告2人。

法官審酌，楊男為有配偶之人，竟於楊妻婚姻關係存續中，與林女通姦，違反夫妻間忠誠義務，破壞婚姻共同生活之和諧；而林女知悉楊男已婚，竟未尊重其婚姻關係，仍發生姦淫行為，影響到對方婚姻、家庭生活，更造成楊妻精神上痛苦及內心創傷非輕。

台中地院認為，楊男與林女犯後態度尚佳，且2人均無任何犯罪紀錄，但未能與楊妻達成和解或取得原諒，依妨害家庭罪各判2月徒刑，可易科罰金。