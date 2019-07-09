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30歲妻騎UBike爆頭慘死！夫路邊痛哭　水泥車「2秒輾2次」驚悚畫面曝

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記者許力方、陳豐德、陳以昇／新北報導

新北市30歲的黃姓女子8日晚間騎UBike行經新莊區新北大道，在路口被混凝土預拌車輾過，當場爆頭慘死，救護人員趕到場，只看到她腦部組織碎裂成豆花狀，丈夫更蹲坐在人行道旁痛哭。行車紀錄器31秒畫面隨之曝光，水泥車當時轉彎疑似沒注意到撞上，她連人帶車倒地後，短短2秒內連遭前、後輪輾過，腳踏車也瞬間變廢鐵。

事發於8日晚間7時30分，黃女騎著UBike行經新知六路、新北大道3段路口時，目擊民眾描述，她和水泥車駛出巷子，從斑馬線要穿越新北大道，大車則要右轉，未料她疑似剛好在視線死角，大車駕駛沒有發現，沒有剎車直接從後撞上。

▲▼30歲妻騎UBike爆頭慘死！夫路邊痛哭　水泥車「2秒輾2次」驚悚畫面曝。（圖／翻攝行車紀錄器畫面／台灣交通安全協會）

▲水泥車「2秒輾2次」驚悚畫面曝。（圖／翻攝行車紀錄器畫面／台灣交通安全協會）

▲▼妻子騎Ubike遭水泥車壓爆頭顱，丈夫趕抵現場掩面痛哭、情緒崩潰。（圖／民眾提供）

▲妻騎Ubike遭水泥車輾爆頭，丈夫坐路邊崩潰痛哭。（圖／民眾提供）

消防救護人員到場，不忍睹慘況，只看到女騎士腦漿外溢明顯死亡，腦部組織裂成豆花狀，連腳踏車也被輾到變一團廢鐵。據悉，黃女今年剛滿30歲，當晚正常上下班卻遭遇死劫，早些下班在家的丈夫聽聞噩耗，蹲坐在人行道旁，長跪望天，當場崩潰掩面痛哭。

警方調查，水泥車因隔壁流水蝦正在開店，需要灌漿鋪水泥，當時正從巷子開出來，事發後駕駛在現場焦急踱步，稱只是平常上班跑車，沒想到疑因視線死角撞死人。根據監視器畫面顯示，當時黃女和駕駛都在路口停等紅燈，剩約2秒時，駕駛打了右轉燈，她疑似沒有發覺，踩了踏板就要穿越馬路，未料遭輾爆頭慘死。

當時一名對向騎士也正要過馬路，行車紀錄器剛好拍下整個車禍過程。31秒曝光的畫面中，女騎士和水泥車一前一後駛出，才剛騎上斑馬線，右轉的水泥車就從後撞上，她連人帶車倒地，傳出「啊」的疑似尖叫聲，水泥車左前、後輪接連輾過，腳踏車不堪劇烈撞擊一度彈飛，瞬間變形，駕駛感受到異常震動馬上剎車停在現場。

警方已經介入調查是否有酒駕，並進一步釐清肇事原因、經過。附近民眾痛批「那個路口本來就很危險！」因為該路口號誌平常是閃黃燈，行人要通行必須先按按鈕，過一陣子才會變綠燈，但常常有人不按鈕就穿越馬路，認為路口「太大了啦！」

▼慎入！行車紀錄器30秒畫面驚悚。

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關鍵字：水泥車,Ubike,腳踏車,新莊,新北大道,混凝土預拌車

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