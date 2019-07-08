蔡英文「外交讓專業的來」　郭台銘酸：三年斷五國叫專業？

▲郭台銘要送蔡英文國旗帽。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

對於總統蔡英文拒收郭台銘國旗帽一事，郭台銘8日晚間9點10分臉書發文酸蔡英文，如果外交真的專業，怎麼會「三年斷五國」？此外，她除了「外交不專業外，內政也不及格，包括一例一休、年金破產、長照、少子化、居住正義、司法改革問題等等，可說是族繁不及備載。」

蔡英文下午在臉書粉專對於國旗帽一事做出回應說，她不大適合首富的風格，且每次出訪有符合國際外交規格跟作為，一切按照外交場合的正式儀節來進行，「外交讓專業的來」。

對此，郭台銘稱，「蔡總統特地寫臉書，針對我送國旗帽給她拒收這件事大罵了一頓，還說外交要讓專業的來，實在是讓我覺得哭笑不得。」他分析，若蔡總統外交真的專業，怎麼會「三年斷五國」？若蔡總統真的尊重專業，怎麼之前會有這麼多「政治酬庸、打破常規的人事任用爭議，搞得外交界人心惶惶呢？」所以他想蔡總統反應這麼大的原因是，「我直接點破了她『斷交專業』的事實。」

▲郭台銘對於蔡英文拒收國旗帽一事回應。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）



此外，郭台銘也批蔡英文的內政不及格，包括一例一休、能源、年金破產、長照、少子化、居住正義、司法改革問題等等，可說是族繁不及備載；「問題沒解決就算了，還修惡公投法變成鐵籠公投、創設各種東廠黑機關鬥爭清算反對黨！」他酸蔡英文確實是「民主退步」的專業！

郭台銘認為要解決問題，必須讓真正專業的他來，「我除了能夠整合我45年的國際人脈和管道，協助台灣對外打國際盃拼經濟外；對內我認為要優先解決關乎中華民國未來最重要的少子化問題。」

郭台銘說，他提出讓很多政客都捏把冷汗的「公托公幼免抽籤」、「0到6歲國家幫忙養」政策，因為他打破政客不能說的秘密。最後，他強調，「我不會像政客一樣會表演、會說好聽的話，但我會解決國家最重要的問題，讓人民過好日子，讓父母安心打拼、讓孩子快樂成長！」

▼總統蔡英文出訪友邦都會配戴國旗徽章。（圖／總統府提供）

