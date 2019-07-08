搭公車要接地氣？　梅山阿婆趴地上只為看清楚時刻表

▲阿婆趴在地上只為了看公車時刻表。（圖／翻攝自臉書，王姓網友提供）



實習記者施怡妏／綜合報導

近年來公車站牌不斷進行改版，許多舊有的站牌已消失，唯一不變的是，站牌符合人體工學去設計。位於嘉義縣梅山鄉王姓鄉民指出，日前在公車候車亭發現一位阿嬤趴在地上，趕緊前往查看協助，才得知原來阿嬤趴在地上是為了看公車時刻表。他認為時刻表設計不符合人性需求，希望縣公車處改進。

王姓鄉民在公車候車亭等候時，見阿嬤趴在地上的行為感到好奇，以為是天氣熱昏倒，仔細查看後，發現阿嬤為了看最後一排的時刻表，整個人緊貼在地。他表示，自己身高170公分，如果要看下面的時刻表，一樣要蹲或趴，非常吃力，而且字跡模糊不清。

縣議員何子凡於臉書發文指出，本末倒置，公車站牌未能貼近使用者需求與人性化。難道要老人家「接地氣」？他強調，山區靠公車代步的老人家較多，呼籲相關單位要全面檢視，不是只有現有設施，未來的各項設施規劃，應該更貼心的考量到使用者的需求。

嘉義縣公車管理處長郭良江表示，時刻表高度確有不周到之處，今天上午已到場改善，將時刻表貼在約腰肩以上適當高度，讓老人家不至於彎腰趴地吃力查看。他也表示，目前線轄內除了梅山這一座外，均無該樣式的站牌，近日將張貼新時刻表，也會全面檢視，避免類似疏失再度發生。

▲嘉義縣梅山站公車時刻表緊貼地面。（圖／翻攝自臉書，王姓網友提供）