人行道摔斷膝蓋求償85萬　判決「自己要注意」國賠剩20萬

▲涂男主張路燈基座(藍色箭頭)害他絆倒摔斷膝蓋，打官司要求國賠。（示意圖與本案當事人／翻攝自Google Map）

記者劉昌松／台北報導

涂姓男子2016年8月間，走在台北市天津街人行道上不慎被路燈水泥基座絆倒，導致右膝蓋骨折，憤而向台北市相關機關請求國賠85萬元，台北地院審理後認為，路燈基座顏色和人行道磚一樣，又沒有標示，確實容易讓人不慎踢到受傷，但當時正值中午，光線充足，涂男也要為自己不注意負責，酌減判北市公燈處賠償20萬元。

▲法院判決認為路燈基座的水泥砂漿和人行道鋪磚一樣，又沒有明顯標示，的確容易讓人不慎跌倒。（示意圖與本案無關／資料照）

從事營造業的68歲涂男提告主張，他跌倒受傷的現場位於天津街33號前，當地從1996年12月就設有路燈燈桿基座，2003年起又設有交通號誌燈桿，造成該處人行道的交通瓶頸，涂男認為，負責2個燈桿的台北市工務局公園路燈工程管理處、交通局交通管制工程處，各自有設置、管理欠缺，侵害到他的身體權，應賠償他的醫療、工作薪資損失。

被告的公燈處、交管處則分別辯稱，事發地點是個巷子口，基於交通流量考量，有需要設置路燈、交通號誌，因當地路幅狹小，在無可能拓寬人行道之情形下，兩支燈桿已極盡可能設置在於人行道兩側邊緣，設置至今，沒接到民眾反映過缺失。

▲法院認為涂男在中午光線充足時走路也應注意安全，要為自己跌倒骨折一事負部分責任。（示意圖與本案無關／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

法院調查後認為，涂男因為被靠路旁的公燈處路燈基座絆倒，雖然法令沒有規定路燈基座的規格，但這個基座的梯型水泥砂漿，和該處人行道所鋪設磚頭顏色相近，又沒有在上面設置任何醒目標示，的確可能讓人不小心絆倒受傷，設置上有所欠缺，應負起國賠責任。

法官本來根據涂男提出的醫療收據以及薪資水準，認為涂男可獲賠償29萬多元，但因為本案發生時間是中午12點半，現場光線充足，涂男如果走路時加以注意，應不至於踢到基座跌倒，因此最後判決認為涂男也要為自己受傷負起3成的過失責任，只能獲得國賠20萬元。可上訴。

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