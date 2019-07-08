日病嬌正妹持刀刺殺　牛郎復活回歸「生命力11顆星」：期待您的點檯！

▲被高岡由佳刺殺的牛郎如今復工。（圖／翻攝自琉月推特、高岡由佳IG，同下）

記者林瑩真／編譯

日本東京新宿區5月23日發生一起兇殺案，一名21歲女子因為「太喜歡他了」，而持刀刺殺一名牛郎，由於女子長得相當可愛，一度引起日本社會關注。如今，該名牛朗也養好當初腹部數刀的傷，在社群軟體上宣言；「我活著回來了，期待各位的初次點檯！」

綜合日媒報導，21歲的高岡由佳持刀往牛郎腹部連刺數刀，在對方重傷逃走後，全身是血的呆坐公寓門口，最後被警方逮捕。事後，高岡由佳供稱「我實在太喜歡他了，我沒有辦法，只能殺死他」。

▲高岡由佳長相甜美可愛。

不過，當天毫無打扮的高岡由佳坐在警車上露出笑容，讓外界注意到其實高岡由佳長得相當可愛，肉搜出高岡由佳的社群軟體，化妝打扮過後幾乎與時下年輕女孩並無二樣，更稱得上是正妹，沒想到卻是「病嬌」（指過於喜愛而精神失常，原意由病態、嬌羞2詞語組成）。

只是，該名牛郎似乎完全不怕，好不容易保住性命，在刀傷養好後又立刻恢復牛郎工作。藝名為「琉月（るな）」的牛郎在推特PO出照片，「雖然可惜，但我活著回來了，明天也會上班，期待各位的初次點檯！」

有網友發現，該牛郎店的網頁也特別為「琉月」更新，原本介紹只有帥度、搞笑及酒量，還幫他加上「容易被刺殺程度」、「生命力」，滿分5顆星分別得到4顆星及11顆星，似乎對之前被刺殺的事件不以為意。

▲琉月在推特宣言復工，期待大家點名，牛郎網頁也更新。