22台人濟州島詐欺落網「泡菜吃到怕」　遣台嗑排骨飯直呼：家鄉味好

▲台韓合作破獲詐騙機房，本月5日共有22名嫌犯遣返抵台。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

刑事局2017年間獲報，以台籍白姓主嫌為首的詐團在韓國濟州島設置詐騙機房，以帳號被盜、涉及洗錢等招數騙取多名大陸受害者高達新台幣1400萬餘元，台韓警方前年底逮白等60名嫌犯，其中22名台籍嫌犯日前假釋出獄並遣返抵台，仍要面對台灣組織犯罪條例追訴；而全案當初查獲時，大陸曾公開表示要求需依照「一個中國」原則處理，但韓仍依台韓司法互助，將22台人遣送回台，目前全數涉案人訊後均交保。

▲▼南韓警方協助破門查獲詐騙機房，共逮獲60名詐騙成員。



警方表示，2017年初接獲線報稱，中部1名年約40歲的白姓男子長期潛伏海外遙控在台詐團幹部前往韓國等地，設立詐騙機房並招攬成員，刑事局中部打擊犯罪中心電信偵查大隊、第六警分局等單位組成專案小組查緝，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

經警擴大清查，發現白姓主嫌藏匿在南韓濟州島上一棟6層樓住家中，台韓警方前年12月20日攻堅破獲逮60人，其中51人為台籍、7人為陸籍、2名韓籍，查扣104支行動電話、筆電15台，而該詐團成立短短9個月，不法所得共計新台幣1400萬餘元，經韓國法院判刑3年至10年不等刑期。

▲▼警查扣104支行動電話、筆電15台，目前遣返抵台的22名嫌犯全數交保。



而韓國警方查獲時曾召開記者會，大陸當時還曾公開表示，希望以「一個中國」原則處理涉台問題，但韓基於台韓之間司法合作默契，將22名涉案台灣人遣送回台，警也出動約50名警力到桃園機場帶回。

警方表示，22名嫌犯目前全數交保，但事後仍須面對組織犯罪防制條例追訴。其中有嫌犯返台吃到排骨飯時，不禁感嘆「還是家鄉味最好吃！」，指出韓國監獄每餐都會有泡菜，導致「看到泡菜都怕了」。