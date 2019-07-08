倒車撞到排氣管...他留47字就離開！車主一看笑了：謝謝你的誠實

▲溫馨字條。（圖／巫先生提供，下同）



記者林姸君／採訪報導

不小心擦撞到別人的車，你會怎麼做呢？台東巫先生就分享，牽機車時突然看見車上有張紙條，上頭留有電話，開頭先道歉指出不小心撞到排氣管，讓他非常感動。許多人紛紛留言，「這種人不多了。」

留下字條的吳先生寫道，「不好意思，剛剛停車沒抓好距離，有擦到排氣管，如果要賠償，下面是我的電話，因急著回高雄，所以先離開，不好意思。」

▲巫先生覺得無礙，致電請吳先生放心。



對此巫先生向《ETtoday新聞雲》表示，檢視一下排氣管並無大礙，原本想說車子沒擦傷就算了，但怕對方一顆心懸在心上，因此8日上午親自致電吳先生，這才知道原來他是台東外出工作的遊子，「蠻有心的，謝謝他的誠實。」

巫先生笑著說，「台灣真的要多一些正能量及善能量，這陣子市區車多，歡迎有水準的觀光客來台東玩，但亂停車、亂丟垃圾的就請回吧！」

貼文在「就是愛台東」引起熱烈討論，許多人紛紛留言「一個是有禮貌又負責任的人，一個是有肚量的人，兩個都是好人，好人會有好報的」、「人性本因如此，這個家教一定好」、「這是最基本的尊重」。

【更多新聞】

30次「交疊Play」！大叔當爸了被告...少女母幫求情 下場出爐



「台灣的阿拉伯王」私人招待所21億成交！ 友愛副總回應了