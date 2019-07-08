「台灣的阿拉伯王」私人招待所21億成交！　友愛副總回應了

記者游芳男、林姸君／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮外澳海灘「阿拉伯宮」是已故宜蘭友愛百貨創辦人林昭文的私人招待所，2018年傳出以33億元求售，經一段時間終於找到買主，並以21億左右價錢成交。對此《ETtoday新聞雲》記者致電友愛副總余文雄，他聽完後否認有這件事情。

▲阿拉伯宮外觀就非常氣派，屋內更是豪華。（圖／記者游芳男攝）



有「台灣的阿拉伯王」之稱的林昭文出身宜蘭，自1973年跟著台灣農耕隊到沙烏地阿拉伯訪問，在當地經商10多年，之後帶著數百億的家產返鄉，並在家鄉投入大量資金購地，經營起著名的友愛百貨，甚至在與妻子的初戀地蓋了美輪美奐的榮梓博物館，也就是外界所稱的「阿拉伯宮」。

阿拉伯宮擁有龜山島景第一排，屋內擺設相當奢華，收藏品每件幾乎都逾億元；由於使用率一直不高，林昭文於2018年開出33億元的價錢出售，不過一直到2019年4月病逝前都還未售出。

▲台灣的阿拉伯王林昭文。（圖／東森新聞）



有媒體報導，傳最近找到買主，並以21億左右價錢成交，買主為外縣市建商。對此友愛副總余文雄表示，的確有人詢問過，但截至到目前都沒有明確的買家。

另外，回顧林昭文所經營的友愛百貨是全台最小的百貨公司，營業面積只有3000坪，但在興盛時期，年營收最高達9億多元，2007年時也還有8億多的營業額。但隔年另一家購物中心新月廣場成立，友愛百貨的生意和人潮明顯下滑，雖然幾度轉換營業模式，依舊不敵虧損，於2016年3月31日正式熄燈，畫下句點。

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