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社會 社會焦點 保障人權

21屁孩尋仇錯殺海陸兵！主嫌開庭嗆家屬「不差再殺你一個」

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記者柯沛辰／綜合報導

屏東兩派屁孩臉書互嗆，結果尋仇時「認錯人」，導致23歲海軍陸戰隊上兵何勝文遭誤殺枉死。家屬指控，39歲主嫌洪偉智今年7月借提應訊時，在法庭上沒有一句道歉，還反嗆「我都殺人了，也不差再殺你一個」，讓家屬痛心不已，請求法官判處死刑，還死者一個公道。

2018年6月2日，屏東潮州凌晨發生群毆誤殺案。起因是22歲嫌犯鄞子翔不滿李姓女友提分手，打傷女方並強拍裸照。許姓閨蜜得知後，到鄞男臉書留言指責，不料卻被反嗆「破麻」，引起許女25歲男友王念平不滿，放話要撂人輸贏，最終雙方相約2日凌晨在潮州鎮延平路的中油加油站談判。

▲兩派人馬因男女感情糾紛聚眾鬥毆及槍擊案，造成2死3傷，警方漏夜偵破，緝捕主要犯嫌21名歸案。（圖／記者宋德威攝）

▲屏東潮州群眾鬥毆造成2死3傷，海陸兵何勝文路過被誤認仇家，遭槍殺慘死。（圖／資料照）

案發當天，王男等5人開白色賓士赴約，不料剛到加油站隨即被鄞男人馬持棍棒毆打、砸車，導致黃姓友人重傷腦死。王男決定要復仇，集結10多人再約同日凌晨3點在延平路的亞伯加油站談判，沒想到一見海陸兵何勝文開車經過，竟誤認是鄞男車輛，立刻一擁而上攔車。

當時一行人持棍棒砸車攻擊，何勝文還搞不清楚狀況，就隨即遭主嫌洪偉智持槍射殺，導致背後遭子彈貫穿至肺臟，當場不幸身亡。事後，眾人一哄而散，洪偉智也展開逃亡，但警方歷經5天追蹤順利掌握情資，直接攻堅進入洪的住家。

▲屏東潮州遭槍擊身亡，開槍主嫌洪偉智逃亡5天後，在6日清晨六點多時在台南落網。（圖／記者宋德威攝）

▲警方攻堅逮人，洪偉智求饒「別開槍」。（圖／資料照）

據了解，洪偉智人稱「瘋面仔」，除了吸毒，脾氣還很暴躁，只要一不順心就會開槍跟對方拚個你死我活，所以警方攻堅時不敢大意，配備盾牌全副武裝，步步為營，就怕雙方發生駁火。

不過，洪偉智睡眼惺忪、毫無防備，突然被破門警方壓制在地，還苦苦哀求警方說自己不會反抗，求員警不要開槍。

海軍陸戰隊員何勝文遭誤殺冤死，母親哭泣。（圖／東森新聞）

▲何母在鏡頭前講到亡兒，不禁悲從中來。（圖／東森新聞）

當時何勝文叔叔聽聞嫌犯落網，衝到警局大罵嫌犯沒人性，鏡頭前想起在長庚醫院見何勝文最後一面，不禁鼻酸表示「他死的時候七孔流血、死得很冤枉」、「那麼大的一個孩子就這樣沒了」。

母親一聽則泣不成聲，「他有來找我 ，他最放心不下的就是我、他阿公、阿嬤、他爸爸還有我。他有來找我，我跟他約定好了，今天會來看他的，他叫我不能哭。」

▲屏東潮州遭槍擊身亡，開槍主嫌洪偉智逃亡5天後，在6日清晨六點多時在台南落網。（圖／記者宋德威攝）

▲主嫌洪偉智逃亡5天後，最終在台南落網。（圖／資料照）

如今事隔1年，洪偉智至今仍未有過一句道歉，本月2日借提應訊，竟還在法庭讓怒嗆家屬，「我都殺人了，也不差再殺你一個」，讓家屬難以置信。

家屬批評，洪偉智這種態度已經泯滅人性、毫無教化可能，「面對被害者家屬，直接公然（嗆聲）要殺被害者家屬，你覺得這有教化可能嗎？」除了提告恐嚇外，也請求法官判處死刑，還無辜的何勝文一個公道。

▼開槍主嫌洪偉智2日借提應訊，在法庭上怒嗆家屬。（圖／東森新聞）

▲▼槍殺23歲海陸兵！囂張嫌犯開庭再嗆家屬「不差再殺你一個」。（圖／東森新聞）

▼何勝文簽志願役扛家計，不料放假返家途中遭錯殺冤死，讓家屬悲痛萬分。（圖／翻攝當事人臉書）

▲海軍陸戰隊憲兵何勝文經過加油站無辜被錯認槍殺。（圖／翻攝自當事人臉書）

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關鍵字：屏東,潮州,何勝文,海軍陸戰隊,洪偉智

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