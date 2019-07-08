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他喝醉暴怒「9樓開窗」把7年寵物丟下　女兒急報警：爸爸殺死狗

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▲▼建築物、房子、房屋、高樓、大樓、蝸牛族、房貸、買屋、買房、房地產、建商。（示意圖／取自pakutaso）

▲ 男子將狗狗從9樓丟下。（示意圖／取自pakutaso）

國際中心／綜合報導

「爸爸把狗狗殺了！」南韓日前才傳出有人將鄰居養的西施犬從12樓丟下樓的殘忍案件，3日又有一名4旬男子在喝醉的狀況下將養了長達7年的狗狗從公寓9樓丟下，讓他的女兒嚇得趕緊報警。男子事後則辯稱，是因狗狗無法正確大小便，一氣之下才會下毒手。

光州光山警察署5日宣布，已經逮捕將寵物從公寓窗戶往下丟、導致狗狗死亡的45歲男子。調查指出，因養了7年的狗狗無法依照自己的訓練上廁所，男子一直非常不喜歡牠，也經常因此與19歲的女兒爭吵。3日清晨5時30分左右，男子再也受不了狗狗不聽話，竟一把抓起牠往窗外丟。

警方接獲男子女兒報案趕往現場，便在公寓門口附近的地上找到已經死去的狗狗，隨後當場將喝醉的男子逮捕，正調查詳細案情。他的女兒向警方表示，「是爸爸殺了狗狗」；但男子否認所有指控。

另一方面，男子的罪名將視警方將死去的狗狗視為財物或動物而有所不同，目前正商討將以財物損毀罪或違反動物保護法嫌疑將男子送辦。

這起案件曝光後在網路上迅速引起撻伐，網友紛紛留言表示，「酒後在小孩面前把如手足一般的家人……小孩該有多震驚呢，難道一定要這麼做嗎」、「下輩子當狗也是便宜你了」、「狗狗這7年來可是一心只向著主人啊」。

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關鍵字：虐狗,日韓要聞

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