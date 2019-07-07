　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓9座「儒家書院」成功列世界文化遺產！　4年前缺獨特性被駁回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓9間儒家書院列入世界文化遺產。（圖／南韓文化財廳）

▲ 慶州玉山書院。（圖／南韓文化財廳，下同）

國際中心／綜合報導

聯合國教科文組織6日在阿塞拜然（Azerbaijan）的會議上宣布，南韓於5月申請的9座儒家書院皆以「傑出的普世價值」（outstanding universal value）獲准列入世界文化遺產。該國的世界遺產總數瞬間增加至14處，除了2007年入遺的濟州火山島與熔岩洞窟為世界自然遺產外，其餘則被列為世界文化遺產。

據《韓聯社》報導，南韓向「國際文化紀念物與歷史場所委員會」（ICOMOS）申請將下述提到的9座儒家書院入遺。這9座包括慶尚北道的榮州紹修書院、安東陶山書院、安東屏山書院、慶州玉山書院，慶尚南道的達成道東書院、咸陽藍溪書院及全羅南道的長城筆岩書院、全羅北道的井邑武城書院及忠清南道的論山遁岩書院。

▲▼南韓9間儒家書院列入世界文化遺產。（圖／南韓文化財廳）

▲ 慶州玉山書院遠景。

國際文化紀念物與歷史場所委員會表示，書院主要的功能是在大自然互動的情況下學會尊重，剛好這9座皆座落在依山傍水之處，可以從中得知有珍惜自然、修身養性的涵義；此外，這9座儒家書院正好是韓國理學文化傳承至今的一大證據，能展現理學與時俱進的歷史過程，所以具備入選世界遺產的必要條件。

世界文化遺產委員會表示，他們認可儒家書院的傑出普世價值和完整性，但還是建議韓國擬訂一份的保存方案。南韓文化財廳長（CHA）鄭在淑則表示，與佛教和基督教相比，儒教入遺的古蹟較少，所以將承諾會與地方政府積極合作，妥善保存這些遺跡，並為書院的管理做好完善的準備。

實際上，南韓在2015年就曾申請讓書院入遺，但當時被聯合國教科文組織駁回，表示韓國儒家書院與中國、日本的儒家書院相比，無法彰顯獨特性，因此，韓國政府針對聯合國給予的建議去整修，並再次提出入遺的申請。

南韓文化財廳表示，書院在鄉間發揚新儒家思想扮演重要角色，也保留特殊的建築風格。根據書院協會，18世紀顛峰時期最多曾有700座新儒家書院，不過現在只剩下幾十座，原因是在朝鮮王朝後期，興宣大院君為推動改革，下令廢除所有的書院，但還是卻有幾間漏網之魚，也才能留傳至今被列入世界文化遺產。

▼ 全羅南道的長城筆岩書院。

▲▼南韓9間儒家書院列入世界文化遺產。（圖／南韓文化財廳）

ET快訊
世大運／李智凱鞍馬完美摘金　霸氣二連霸！
2歲女兒被咬！他怒抓西施犬「12樓丟下」狠嗆飼主：去1樓找吧
中職史上第二人！首打席敲出安打　彭政閔生涯2000安達陣

關鍵字：南韓,儒家,書院,世界文化遺產,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓9座朝鮮時代「儒家書院」獲推薦　可望6月登世界遺產

《步步驚心》李準基為何能娶妹妹？看韓劇學古代後宮史！

申遺成功！　都江堰等4項千年堰渠「躋身世界文化遺產」

華聞快遞／實證中國5000年文明史　良渚古城申報世界文化遺產

實證中國5000年文明史　「良渚古城遺址」申報世界文化遺產

《Vogue》民主黨女將專訪獨漏她！　團隊「自P合照」PO網狠酸

「鼻口狂滲血！」牛奶製造商社長幫整理牛舍　慘遭失控乳牛撞死

黃石公園的地熱噴泉「3天就噴一次」！　異常活躍可能打破紀錄

南韓9座「儒家書院」成功列世界文化遺產！　4年前缺獨特性被駁回

2歲孩面前遭夫摑掌重毆「抱頭狂抖」　越南新娘最流利的韓文：我錯了

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

男子不滿看泌尿科被觸診 竟持球棒返回診間痛毆醫師

《Vogue》民主黨女將專訪獨漏她！　團隊「自P合照」PO網狠酸

「鼻口狂滲血！」牛奶製造商社長幫整理牛舍　慘遭失控乳牛撞死

黃石公園的地熱噴泉「3天就噴一次」！　異常活躍可能打破紀錄

南韓9座「儒家書院」成功列世界文化遺產！　4年前缺獨特性被駁回

2歲孩面前遭夫摑掌重毆「抱頭狂抖」　越南新娘最流利的韓文：我錯了

創澳洲首例！　南澳將立法全面禁用「一次性塑膠製品」　

惡魔爸媽揪2歲女兒「享受大人的壞」　噁爛計畫曝光：未出生的寶寶也要加入

2歲女兒被咬！　失控爸怒抓西施犬「12樓丟下」後狠嗆飼主：去1樓找吧

他半夜暫時出門「驚險逃死劫」　隔天回公寓…屋內5人全死了！

到英國就要說英語？　強生「母語論」挨轟「愚蠢無知」

《Vogue》民主黨女將專訪獨漏她！　團隊「自P合照」PO網狠酸

不斷更新／潘威倫展現宰制力　5局桃猿0：2統一

台灣開賣！最頂級Macbook Pro「i9+4TB」版　21.2萬元考驗果粉信仰

「鼻口狂滲血！」牛奶製造商社長幫整理牛舍　慘遭失控乳牛撞死

孫盛希超誠實：金曲後有漲價！　「漲一點點，不敢貪心」

解婕翎新莊看80坪房...殺價200萬元遭嗆「買不起就不要買」：好兇！

網路溫度計：蔡英文「好評影響力」第199名　只贏過這個人…

世大運／李智凱鞍馬完美摘金　霸氣二連霸！

對雷納德只有感謝　暴龍教頭：不能責備想回家的人

每月多繳600元水費　基隆別墅社區漏掉10座游泳池

國際熱門新聞

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

影片曝！喝酒玩「轉瓶子」3空服..

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下..

日男殺女兒塞冰箱後河堤上吊亡

少女太像亡母　遭醉父錯認性侵產..

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭..

情侶湖畔約會　驚見10巨鱷啃腐..

殺人犯蹲5年出獄…酒後「性侵6..

「南極磷蝦」每年被吃掉2億噸

正式離婚　貝佐斯前妻獲1.2兆..

印度出現「無子宮婦女村」！

大媽脖子驚現3顆大黑點　食肉蟲..

阿拉斯加熱浪　破紀錄高溫32℃

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

更多熱門

相關新聞

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

南韓各大網路論壇即社群媒體5日起瘋傳一段家暴影片，其中一名越南籍女子只是因為晚餐煮了越南料理，便遭丈夫甩巴掌、用腳狠踢，他們的孩子也全程目睹父親的暴行。這段影片引起公憤，男子今（7）日稍早已被警方緊急逮捕。調查指出，受虐的女子來到南韓僅一個月左右，說得最流利的一句韓文竟是，「我錯了，請不要打我。」

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

澳洲留學生分享北韓生活遭控間諜

日男殺女兒塞冰箱後河堤上吊亡

川金早就計畫好在板門店會晤

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

狼師惡行起底　喝令女學生：給我脫

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回敬

謝忻神隱1月曬破碎酒瓶：hopeless romantic

肯德基炸雞日　9塊雞桶下殺309元

30歲副機師撞爆頭亡　媽坐殯儀館痛哭

館長時限到！林志成：8/18空手開戰

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！

丁國琳狂傳「爆乳泳裝照」給軍中KID

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她傻住

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法院

更多

最夯影音

更多

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面