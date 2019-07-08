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FBI利用駕照進行大規模臉部辨識　華郵：數百萬人被掃描

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▲▼臉部辨識（圖／記者陳世昌攝）

▲臉部辨識系統已經緊密地融入現代執法結構中。此為臉部辨識示意圖。（圖／記者陳世昌攝）

國際中心／綜合報導

根據最新公布的文件顯示，美國聯邦調查局（FBI）與移民及海關執法局（ICE）在未取得民眾的同意下，將駕照照片資料庫當作是臉部辨識系統的數據庫，掃描了數百萬美國人的駕照大頭貼。這樣的舉動也引起兩黨議員的批評，認為是一種危險且容易出錯的滲透式監控。

據《華盛頓郵報》報導，美國警方長久以來都可以獲取犯罪嫌疑人的指紋、DNA和其他生物統計資料。華盛頓喬治城大學（Georgetown University）的研究員透過申請公共紀錄，取得執法單位5年來的內部文件、電郵等等，顯示聯邦調查員已把各州管理駕照的機動車輛管理局（DMV）資料庫，變成一個前所未有的監控機制的基礎。然而DMV的資料庫中還包含了民眾的相片，其中絕大多數的人都未曾被指控犯罪。

眾議院監督委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）表示，執法部門通常是在沒有取得同意的情況下，造訪國家數據庫，特別是DMV。眾院監督委員會委員喬丹（Jim Jordan）也強調，民眾在取得或換發駕照時，並未簽字同意把個人信息、照片轉交給FBI，「官員也沒有針對這一事件投票贊成過」。

美國民間非營利組織「政府監督計畫」的顧問拉佩盧克（Jake Laperruque）指出，許多人認為臉部辨識系統是在很久的未來才會發生，然而從現今的紀錄顯示，臉部辨識系統已經緊密地融入現代執法結構中。執法人員定期使用此技術來追蹤輕罪嫌疑犯，通常只是寄給地方機構一封郵件就可以執行搜尋動作。自2011年以來，FBI已經登入聯邦資料庫和各州DMV資料庫，並進行超過39萬次的臉部識別搜索；在猶他州（State of Utah），FBI和ICE代理商在2015年至2017年間也進行超過1千筆的搜尋。

美國政府責任署（Government Accountability Office，GAO）表示，其中包括德州、賓州（Commonwealth of Pennsylvania）在內的21州已經允許FBI掃描駕照上的照片，而像是佛州、紐約等地則正在與FBI進行協商。民權倡導者表示，臉部辨識的不準確性會增加辨識及逮補上的錯誤，像是對於皮膚較暗的人的準確性會比較差。

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