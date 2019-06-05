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「側邊指紋辨識解鎖」　被智慧型手機界低估的設計

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▲華為榮耀20新機發表。（圖／達志影像／美聯社）

▲榮耀20 Pro採用側面指紋辨識技術。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

將指紋感測裝置放置於手機背面是當前智慧型手機廠較為主流的作法，儘管臉部辨識及螢幕下指紋辨識開始流行，後置指紋辨識裝置仍是無可取代的設計方式。不過事實上，還有另一種非主流的指紋感測裝置放置位置， 雖然未能在智慧型手機市場上造成什麼影響力，但用過都說讚，那就是「側邊電源按鍵」。

最早開始採用上指紋辨識解鎖的智慧型手機是Motorola於2011年發布的Atrix4G（ME860），不過真正將這項技術引領風潮的則是蘋果於2013年發布的iPhone 5S，不過當時的仿效者大多採用後置指紋解鎖的設計，而隨著手機進入追求高螢幕佔屏比的時代，正面Home指紋解鎖業愈加式微，即便到了現在，使用後置指紋辨識的手機機型依然佔據著市場上不小的比例。到了2015年，Sony首次在Z5系列手機中，嘗試將側邊電源鍵結合指紋解鎖功能，頓時擄獲部分使用者的芳心。

或雖如此，側邊指紋辨識的出現頻率仍不及後置指紋辨識，而隨著臉部辨識及螢幕下指紋辨識的盛行，就連最早開始採用側面指紋解鎖的Sony也放棄該設計，轉而擁抱後置指紋辨識。事實上，側邊指紋辨識裝置的使用體驗不僅沒比其它兩者差，其使用成本、製程的限制，讓側面指紋成為完全被低估的技術。

▲▼Razer Phone 2。（圖／記者周之鼎攝）

▲Razer Phone 2也採用側邊電源鍵結合指紋解鎖。（圖／記者周之鼎攝）

科技網站The Verge編輯Jon Porter撰文指出，他曾經很喜歡Google Pixel 3的後置指紋解鎖，因為操作簡單，但直到他使用了榮耀20 Pro的側面指紋解鎖一周後，他原先的想法也開始鬆動。過去他相當喜歡後置指紋解鎖的簡潔性，他僅需用手指稍微找一下指紋辨識裝置的位置，即可解鎖，無需像使用蘋果Face ID時或使用螢幕下指紋解鎖時須看著手機螢幕。不過在習慣榮耀20 Pro的側邊指紋解鎖後，他認為將指紋辨識功能整合到側面的電源按鍵還是很有必要，這樣設計能適應用戶不同的解鎖姿勢和需求。

當使用者將手機放在桌面上時，側邊指紋解鎖允許用戶在不拿起手機的情況下也能解鎖。另外，對使用手機以NFC進行加密感應時，後置指紋解鎖較為麻煩，因為使用NFC功能時，手機背部需接觸感應裝置，但同時使用者的手指又須解鎖手機，使使用者必須先感應，再解鎖，再感應一次，步驟雖不複雜但對於追求俐落的現代人來說仍是過於繁瑣。除此之外，在不斷追求螢幕占比的大前提下，側面指紋辨識也是不錯的方案。

不過側面指紋解鎖也並非毫無缺點，因為慣用手的不同，它無法適用所有使用者，對於手太小的使用者來說，要能握住手機並準確解鎖也相對不易。另外，由於指紋辨識裝置需保證足夠的辨識面積，這意味著按鍵不能設計得過小，按鍵大小不能壓縮的情況下，手機的厚度也勢必也無法做薄。

使用側邊指紋解鎖也會增加開發成本、提升對生產製程的要求，因此對將價格作為主要賣點的中階機來說，並不是一個好的選項。而對追求輕薄機身的旗艦機市場來說，他們正試圖以固態按鍵來取代物理按鍵，因此側面指紋辨識要被旗艦機採用也愈加困難。

不過近來，隨著Sony側面指紋解鎖回歸及三星Galaxy S10e、雷蛇手機Razer Phone、榮耀20 Pro的採用，側面指紋似乎迎來了新的機會。Jon Porter寫道，側面指紋解鎖模糊了功能及安全性間的界線，手機能在使用者開啟螢幕時無縫解鎖，這也是大家所期待的未來能在螢幕下指紋解鎖實現的未來。「當安全性檢查變得不可見時，使用它的不便幾乎完全消失，人們願意忍受更多，並且每個人都變得更加安全。」

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關鍵字：指紋解鎖,臉部辨識,螢幕下指紋解鎖

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