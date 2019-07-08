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加州會出現150年一次「超級大地震」？　科學家警告

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▲▼ 美國南加州近日接連發生大地震，餘震次數飆破千次。（圖／路透）

▲南加州近日接連發生大地震，餘震次數飆破千次。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

加州在7月4日、5日分別發生規模7.1與6.4的強震，導致街道斷裂、瓦斯外洩，各地災情頻傳，至今民眾仍處在餘震驚嚇中，但許多美國科學家紛紛發出警告，未來很有可能會發生更大的「超級大地震」，居民隨時都要做好逃難準備。

據《國際財經時報》報導，不少加州人擔心5日發生的規模7.1地震並不是主震，很有可能只是個預兆，更大的災難恐怕在後頭，因為科學家過去曾提醒「距離上次超級大地震已經很久了」，美國地質調查局（USGS）也表示，南部的聖安地列斯斷層正常來說每150年就會發生一次大地震。

▲▼2019/07/04南加州地震。（圖／路透）

▲馬路都被震到裂開。（圖／路透）

加州最近一次發生的超級大地震是在1857年，規模達到7.9，位在聖安地列斯斷層南段，而4日和5日的地震發生在斷層北段，以及斷層以外的地方。美國地質調查局指出，1906年舊金山曾出現規模7.9的災難性地震，這代表該州北部發生大地震的可能性比較低。

住在加州里弗賽德的里奧斯（Steve Rios）表示，「這是加州人都非常害怕的事，因為我們就位在斷層的交界上。」加州理工學院的地震學家瓊尼斯（Lucy Jones）指出，目前加州「超級大地震每年發生的機率為2%」，加州人應該要隨時做好準備。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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