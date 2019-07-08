簽不簽公約都一樣　朱立倫再槓郭台銘：不能因為是素人就不守規範

記者楊蕓／台北報導

前新北市長朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘近日針對育兒政見爭執不下，朱立倫8日記者會上表示，與其為了財源、人數隔空交火，不如一起坐下來面對面對談，當作國民黨的共同政見。談到郭台銘拋出「一起簽黨內團結公約」，朱立倫則反酸，沒有任何人有任何理由違紀，簽不簽公約都是一樣的，「不能因為自己是政治素人就不守規範」。

國民黨7日舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」，5位參選人齊聚一堂，郭台銘受訪時一改過去不簽署黨內團結公約的態度，要求應該「5個候選人同時簽署」。對此，朱立倫酸說，「郭董常說他是政治素人，但從政要遵守一定的規範，不能因為自己是政治素人就不守規範。」

他強調，既然參加黨內初選，就沒有任何人有任何理由違紀，或不尊重最後的結果，「簽不簽公約都是一樣的，這是最基本的政治ABC。」

「我們是隊友不是對手，可以就政策來討論，但不要再瞎掰、鬼扯。」朱立倫8日也再度郭台銘提出的「0到6歲國家養」政見提出看法，他強調少子化的問題應共同來面對，「我當市長任內，大量增設公托、公幼，幫年輕人減輕負擔，這些都是我具體在做的，我希望將來能推動到全台灣，達到低所得國家養、中所得大家幫忙養、高所得者自己養。」

朱立倫呼籲，雙方不要在隔空抬槓，並提議與郭台銘針對少子化政策來面對面對談，一起討論包括錢怎麼來、人數怎麼算、怎麼養等，當作是國民黨的共同政見，這比較務實可行。

隨著國民黨初選民調啟動，針對近期傳出「棄朱保郭」的風聲，朱立倫直言這樣的作法實在太不夠意思，「黨內大家都是同志、隊友，讓市民支持國民黨最優秀的候選人，是朱立倫一再堅持的，」他呼籲，不能以一己之私傷害團隊的和諧與團結，選舉過程中不針對個人，可以針對政策之辯，不管最後是朱立倫、韓國瑜還是郭台銘出線，一定要以團結為目標。

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）