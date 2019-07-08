總統初選民調　朱立倫：民進黨準備灌票的對象不是國民黨最強參選人

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選民調8日晚間正式啟動，前新北市長朱立倫上午舉辦「禁得起檢驗的最好」記者會，他強調自己經驗、政績與操守最堅強，「緋聞」、「抹紅」與「海外事業」也最無疑慮，民進黨都知道，朱立倫是最穩定、最難打的，民進黨最怕的就是朱立倫，呼籲選民選出最禁得起考驗的候選人。

朱立倫表示，昨天七七凱道大會師，每一位參選人都說自己是最強的，但所謂的最強，就是「民進黨最怕的」，「今晚民調開始，民進黨準備要灌票的對象絕對不是國民黨最強的參選人，因為民進黨知道，朱立倫是最穩定、最難打的，民進黨最怕的就是朱立倫。」

朱立倫指出，他自己在經驗、政績與操守都是最強參選人，「我有二十年的從政經驗，是擔任總統的即戰力，不會新手上路，上任第一天就要做事。」

朱立倫說，他在桃園縣長任內，創稅收全國第一，施政滿意度前三名；新北市長任內，儘管三環三線是總統蔡英文曾說的「吃不起的大牛排」，但現在除了行政院核定中的民生汐止線，都已經實現，「我絕不喊口號，不會開芭樂票，政見未來都會落實；操守則是一切的基礎，朱立倫從政二十年，從來沒有操守上的疑慮。」

朱立倫強調，民進黨最常用的招術就是「抹紅」，扣人「傾中賣台」的帽子，但他捍衛中華民國的獨立自主，聲援華人世界的民主自由、「我更沒有龐大的事業在大陸，沒有瓜田李下、利益迴避的問題。」

最後，他也呼籲，民進黨不會在國民黨初選時出手，因為他們希望國民黨推出一個「最好打的候選人」，但就算初選不打，民進黨大選也一定會打，國民黨不能讓民進黨撿到便宜，千萬不要「贏了初選、輸了大選」。

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）