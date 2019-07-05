快訊／李承翰解剖死因曝光！91歲奶奶還在等他回家...眾人忍淚不敢講

記者翁伊森、陳韻如、林姸君／嘉義報導

25歲鐵路警察李承翰3日晚間處理補票糾紛時，遭失控的鄭姓乘客揮刀猛捅；為了保護其他乘客，他獨自與兇嫌近身肉搏，等到確認乘客安全後，才鬆手倒地，但早已肚破腸流，經搶救仍身亡。檢方表示，5日進行解剖，李承翰被捅一刀，初判是門靜脈血管被刺破，造成大量失血死亡，確切致命關鍵還需進行相關化驗。

▲檢察官今解剖確認李承翰死因。（圖／記者翁伊森攝，下同）



嘉義基督教醫院醫務秘書許國忠醫師指出，李承翰晚間9時09分左右被送至急診室，到院時已無呼吸心跳，經CPR後恢復微弱的脈搏及血壓，趕緊將他送入開刀房積極開刀治療，但情況仍不樂觀，因為除了腹部明顯的一處刀傷之外，肝臟、門靜脈、下腔靜脈都破裂，腹部內有大量出血。

▲勇警李承翰因公殉職。



許國忠表示，李承翰4日清晨3時許被轉入加護病房，但7時35分左右呼吸心跳再度停止，長達11個多小時的急救，輸血18000cc緊急處理，仍於上午8時10分遺憾宣布急救無效。

對此芳草里里長劉丙伍接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，李承翰上還有一名91歲高齡的奶奶，這個孩子可以說是得來不易，當初李奶奶帶著李媽媽到處求神拜佛，才終於求來，而他從小就相當乖巧懂事，與左鄰右舍感情也非常好，是一個人見人愛的小孩。

事發到現在，沒有一個人敢讓李奶奶知道這件事，深怕她承受不住白髮人送黑髮人的打擊。此外，下周五（12日）就是李承翰的生日，嘉義派出所副所長李盈樺表示，李承翰早已排好12日到15日的假，準備到花蓮旅遊慶生，當時的他還很興奮要出去玩，怎麼也沒想到就發生意外，從此缺席這趟旅程。

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