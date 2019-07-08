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闖黃燈！騎士突「高雄式左轉」被撞飛　水電工傻眼喊冤…判決結果出爐

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▲▼大寮區光明路二段、縣道188號路口。（圖／翻攝自Google地圖）

▲大寮區光明路二段、縣道188號路口。利男原本行駛在右側道路，突然違規左轉釀禍。（圖／翻攝自Google地圖）

社會中心／綜合報導

高雄黃姓水電工2018年9月駕駛小貨車，行經大寮區路口時闖紅燈，撞上右前方也是闖黃燈卻直接左轉的機車，導致機車騎士當場飛出去，頭部重摔後送醫不治。檢察官以過失致死罪嫌起訴黃男；高雄地院法官認為，闖黃燈並沒有違反燈號，而右前方的機車騎士未兩段式左轉，讓黃男的反應時間連1秒都不到，因此認為黃無肇責，宣判無罪，全案可上訴。

判決書指出，2018年9月8日晚間7點過後，黃男開著小貨車經過大寮區光明路二段往南，經過縣道188號路口時，雖然看到黃燈但沒減速，仍繼續向前開。右前方騎機車的利姓男子沒有停車，也沒有依照交通規則二段式左轉的打算，闖過黃燈後直接左轉，迎頭被直行的小貨車撞飛後落地，送醫搶救後，因頭部受到重創導致顱內出血，當晚被宣告不治死亡。

▲▼高雄地院,高雄地檢署。（圖／翻攝自Google Maps）

▲高雄地院合議庭法官認為，黃男無肇事責任。（圖／翻攝自Google Maps）

黃男到案後喊冤，號誌是車子開到路口才轉黃燈，並沒有違反交推規則，「是機車突然左轉到我車頭前面，我反應不及才會撞上去。」

合議庭法官表示，按照道路交通安全規則，紅燈禁止通行，黃燈期間屬於警告而並非絕對禁止通行；調閱事發錄影畫面中，小貨車是在黃燈亮起3秒後通過停止線，下秒就和機車發生擦撞，整起事件都在黃燈期間發生，並無違反號誌。

畫面中，利姓男子騎乘機車直行於右側車道，突然違規左轉，讓小貨車的反應時間連一秒都不到，根本無法及時注意，因此不在「應注意、能注意，而不注意車前狀況」。法官表示，利男的行為就是輿論稱的「高雄市左轉」，加上車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，機車未兩段式左轉為肇事原因，小貨車無肇因，因此以業務過失致死罪事證不足為由，判黃無罪。

ET快訊
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關鍵字：高雄式左轉,高雄,水電工

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