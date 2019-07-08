最狂實測！「這款尿布」連拿兩年透氣冠軍　一用就有感

▲小朋友紅屁屁想換尿布品牌，但不知如何下手？《BabyHome》就針對市售三款同樣等級的日本製品牌尿布進行透氣PK賽，幫你找答案！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

夏天潮濕悶熱，嬰幼兒尿布疹症狀容易反覆發作，輕則紅屁股，重則發炎破皮，寶寶甚至會痛到吃不下、睡不著，連帶影響全家人的生活作息！到底這個棘手問題該怎麼解決呢？小兒科醫師巫漢盟(阿包醫師)，要教你對抗紅屁屁的夏日四大對策。



▲阿包醫師分享對抗紅屁屁的夏日四大對策。（圖／記者謝盛帆攝）

請繼續往下閱讀...

阿包醫師表示：「第一個，選用透氣度高的尿布，是預防紅屁屁的首要關鍵，再來就是勤換尿布，因為小朋友他一天可能會尿個10幾次，所以你看到有濕就趕快換！然後在有排泄物的狀況下，用水洗取代擦拭，避免造成皮膚反覆刺激，另外，如果小朋友屁屁，已經有一些發炎紅疹的狀況，要趕快找醫生處理，別亂用偏方！」



▲《BabyHome》針對市售尿布，進行透氣PK賽。（圖／記者謝盛帆攝）

小朋友紅屁屁想換尿布品牌，但又不知如何下手嗎？台灣母嬰專業媒體《BabyHome》就針對市售三款同樣等級的日本製品牌尿布，進行吸收速度、排熱速度和透氣度三大項目的PK賽，幫你找答案！實測結果P牌幫寶適，整體表現最為優異，連續兩年奪下透氣冠軍。

● 吸收度：



▲模擬寶寶2次的尿量分別倒入三款尿布，P牌尿布吸收最快！（圖／翻攝自Babyhome尿布透氣PK賽影片）



● 排熱度：

使用最接近人體溫度的水做測試，看哪個尿布雙層透氣效果最好！測試結果顯示，P牌尿布因內外表層孔洞多、可達到雙重透氣效果，所以排熱效果最佳。



▲B牌外表層溫度最高，代表最排熱。（圖／翻攝自Babyhome尿布透氣PK賽影片）





▲B牌內表層溫度最低，代表最涼爽。（圖／翻攝自Babyhome尿布透氣PK賽影片）

● 透氣度：

把三款尿布的內外表層取出，測試哪款尿布的內外表層可以讓風快速通過，代表最透氣。



▲使用P牌尿布內表層的圓管，羽毛被瞬間被吹到上面，證明透氣度最佳。（圖／翻攝自Babyhome尿布透氣PK賽影片）





▲P牌幫寶適整體表現最優，連兩年奪下透氣冠軍。（圖／記者謝盛帆攝）

「以前選尿布我只在乎吸收力，今天參加這個活動，經過這些實驗以後我才知道，透氣度是最重要的！『雙重透氣』才是媽媽的聰明選擇！」網紅媽咪K & C 凱勒與夏綠妹，看完實測後也直呼上了一課！



▲K & C 凱勒與夏綠妹認為『雙重透氣』才是聰明選擇。（圖／記者謝盛帆攝）

當然眼見不一定為憑，活動現場還可以實際體驗！主辦單位很用心，特別把尿布的透氣內外表層，取出來做成玩具，讓媽咪們也能親自感受。一位新手媽媽就說：「聽說它有1000萬個透氣孔，隔著它還是可以很輕易地吹動風車，但是換上一般材質的布料，就吹不動了！然後還有做成沙包，讓我們摸得到柔軟度，也實際感覺到寶寶屁股穿尿布的觸感。」

▲▼主辦單位把尿布的透氣內外表層，取出來做成玩具。（圖／記者謝盛帆攝）

各項評比第一的品牌，經得起比較，內層外層都舒適，媽媽們一摸就有感，也不用再困擾，如何為家中幼兒挑選對的尿布了！