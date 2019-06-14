美式大賣場隱藏版優惠　媽媽瘋搶顧屁屁神器！群組社團話題被推爆　囤貨潮再現

▲一級幫拉拉褲好穿脫在國內外媽咪界大好評，近期罕見地在美式大賣場推出折扣。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／綜合報導

會員制美式大賣場經常推出獨家優惠而屢屢出現爆買囤貨潮，因此還有《COSTCO好市多消費經驗分享區》等網路社群專門討論各項優惠，最近有眼尖網友發現深受媽咪們歡迎的日本製「幫寶適一級幫拉拉褲」終於在好市多開賣，而且竟出現會員DM上沒有的隱藏版優惠：「人氣款拉拉褲＋黏貼型尿布買2箱折300」。這款擁有高口碑的顧屁屁神器推出罕見折扣吸引家長手刀囤貨，而且已在媽媽群組內造成瘋傳。由於限時限量僅賣到6/23，不少網友急著糾團湊箱，美式賣場也處處可見民眾忙搬貨的搶購熱潮，讓工作人員忙補貨補到手軟。

▲▼有網友眼尖在美式大賣場發現幫寶適黏貼型紙尿褲和拉拉褲一起買可折300元，吸引媽咪囤貨。（圖／資料照，下同）

每次幫寶適產品在美式大賣場推出優惠活動，都會在《COSTCO好市多消費經驗分享區》被推爆，網友發現這次竟推出讓媽咪們敲碗已久的一級幫拉拉褲，終於在好市多開賣，精打細算的網友還發現兩種尿布合購享2箱折300元，平均一箱折150元，算是幫寶適系列產品史上折扣殺最大的一次。

▲一級幫拉拉褲S曲線+彈力腰圍，360度透氣讓好動寶寶天天超舒適。（圖／記者湯興漢攝）

一般尿布多為黏貼式設計，寶貝必須躺下換穿，但是寶寶到了會翻爬以後，往往開始好奇心噴發急著探索大世界，媽媽們若想要寶貝乖乖聽話躺下來換尿布，可就像打仗一樣疲累～這時準備好穿好脫的一級幫拉拉褲，透過褲型尿布快速換穿、不中斷寶貝遊戲，還能訓練寶貝自己穿等好處多多！

尤其台灣天氣濕悶熱，幫寶適一級幫超薄又透氣的設計，一直都深受媽媽們的喜愛。拉拉褲上面有千萬立體小孔，所以360度都透氣，即使容易流汗的腰圍都不悶熱；網友也力推「特製S曲線+ 彈性腰圍」的設計，因為很服貼寶寶身形，穿了不會有紅印，而且材質還很柔軟，成為母嬰社團力推的「顧屁屁神器」！改用拉拉褲從此不必擔心寶寶換尿布時亂動亂踢，萬一外出找不到尿布台，拉拉褲一拉就穿上的特性，換尿布方便又快速。

▲一級幫拉拉褲又薄又透氣，還很柔軟。（圖／記者湯興漢攝）

然而，幫寶適一級幫拉拉褲的好用心得，網路上早就有讚不絕口的豐富討論串，連日本AMAZON也有許多日本美麗媽咪熱情回覆的5星評價：「摸上去就像羽毛一樣柔軟，我都覺得自己的手有些粗糙了呢」「又薄又吸尿還很透氣，不會被水氣悶著，寶寶從來沒得過尿布疹」「很薄很輕容易穿上，寶寶穿上它很靈活，有時候都跟不上他了」。

台灣也有媽咪們改用一級幫拉拉褲後超有感回應：「換用後省了一半時間和力氣！」、「套腳拉直瞬間穿好，超輕鬆」、「寶寶現在好動不會乖乖換尿布，拉拉褲很好穿上，彈性很大，腰部不會有紅紅的壓痕」、「很透氣不怕出汗，彈力腰圍讓肚子大的寶寶也穿得很舒適呢！」原本美式大賣場只賣黏貼型紙尿褲，因為拉拉褲太受台灣媽咪們歡迎，還有網友表示「曾經填寫意見表拜託他們賣拉拉褲，真的就開賣了」非常開心。

這波美式大賣場限時優惠於6/10~6/23在網購及實體通路同步特價，全台店內買黏貼型加拉拉褲組合兩箱即可折300元；網購買兩箱黏貼型現折300元請見 https://www.costco.com.tw/Pampers-/c/Pampers