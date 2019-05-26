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社會 社會焦點 保障人權

悲！父吸毒入獄母離家　1歲女童公嬤一老一中風「三餐吃泡麵」

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▲台南1歲女童妮妮，時常以罐頭、泡麵或麵包果腹，並得到嚴重的尿布疹，照顧環境非常不佳，經社會局介入幫找保母、托育補助、申請長照，有效改善生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1歲女童妮妮，時常以罐頭、泡麵或麵包果腹，並得到嚴重的尿布疹。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1歲女童妮妮，爸爸吸毒入獄，媽媽離家與家人失去聯繫，妮妮由外婆撫養，與外婆及中風臥床的外公以及中度智能障礙的舅舅同住，妮妮時常以罐頭、泡麵或麵包果腹，妮妮的屁股常因整天未更換尿布，而得到嚴重的尿布疹，照顧環境非常不佳，經社會局介入幫找保母、托育補助、申請長照，有效改善生活。

社會局指出，妮妮家中平時靠著外婆擔任清潔工維持生計，外婆平日早出晚歸，舅舅、外公及妮妮時常以罐頭、泡麵或麵包果腹，妮妮的屁股常因整天未更換尿布，而得到嚴重的尿布疹，妮妮外公的照顧環境也非常不佳。

里長得知後，主動通報社會局，經由社褔中心指派社工人員進行瞭解及協助後，不但幫妮妮找到保母、申請危機家庭托育費用補助，同時也幫妮妮的外公申請長照服務，改善妮妮與外公的照顧品質，同時也減輕外婆的經濟壓力。

▲台南1歲女童妮妮，時常以罐頭、泡麵或麵包果腹，並得到嚴重的尿布疹，照顧環境非常不佳，經社會局介入幫找保母、托育補助、申請長照，有效改善生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1歲女童妮妮經社會局介入幫找保母、托育補助已有效改善生活。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

社會局表示，妮妮的生活現況是許多脆弱家庭的日常寫照，台南市目前有10個社會福利服務中心可就近提供脆弱家庭關懷，經訪視評估後，若民眾面臨生活困難，社會局會連結其他網絡單位提供社會救助、就業、就醫或就學等服務，同時連結民間團體經濟扶助或愛心物資等，希望透過政府部門與民間團體共同努力，讓脆弱家庭獲得及時在地的協助，解決家庭所遇困境，有效預防家庭暴力、兒童虐待等事件發生。

為落實強化社會安全網之精神，社會局今年起也密集深入各鄰里拜訪鄰里長及在地社褔單位宣導通報的重要性，同時定期召開社政、民政、警政與教育等網絡聯繫會議，目的就是希望能主動發掘潛藏於社區的脆弱家庭，落實在地及時服務。也請民眾若發現有困難、需要協助的家庭，都能適時伸出援手進行通報，為弱勢家庭搭建綿密的安全網。

▲台南1歲女童妮妮，時常以罐頭、泡麵或麵包果腹，並得到嚴重的尿布疹，照顧環境非常不佳，經社會局介入幫找保母、托育補助、申請長照，有效改善生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局強調為整合通報的管道，針對家庭暴力、兒童虐待或需急難救助的市民，早已設有單一窗口予以受理。當發現兒少遭受虐待、不當照顧或家暴事件，可透過『關懷e起來』線上通報，提供113線上諮詢服務；另可撥打24小時113或110專線通報，若為聽、語障人士可傳送簡訊至113或使用線上諮詢進行通報；對於遭逢急難事件需立即關懷救助的市民，台南市也設立1999市民服務專線由專人受理，另民眾也可撥打1957社會福利諮詢專線求助，不因假日而中斷。

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關鍵字：女童,罐頭,泡麵,麵包,果腹,尿布疹

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