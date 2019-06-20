解任務逛密道！　台史博時間魔術師邀你來挑戰

▲台灣歷史博物館暑假推出時下熱門的實境解謎遊戲，準備讓民眾嗨翻整個暑假。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

整座博物館都是你的遊樂探險王國！台灣歷史博物館暑假推出時下熱門的實境解謎遊戲，18道謎題及真人扮演NPC故事角色與玩家互動，闖關拿證書，並搭配在博物館睡一晚，優先報名者有機會一窺博物館鮮少對外公開的秘密通道！暑期同時推出園區搖擺、音樂饒舌、AR抓仙怪等多款活動，準備讓民眾嗨翻整個暑假。

「時間魔術師」是運用台史博2樓常設展各個不同歷史時代及物件，以時空跳躍的奇幻故事及解謎遊戲，帶領玩家在破解關卡的過程中，自然而然接觸台灣歷史。玩家除了要解開18道謎題，過程中還加入NPC角色進行互動，領取特殊任務道具換得線索，成功破關的前3支隊伍將得到證書並加碼獲得神秘禮物。

第一次辦理夜宿結合實境解謎活動的臺史博表示，為了讓參與玩家更盡興的探索博物館，前60位報名觀眾，在解謎闖關結束後可選擇參與密道導覽，一窺博物館鮮少對外公開的內部通道，睡前並且安排適合大小朋友的經典電影，讓參與民眾充分享受夜間博物館的獨特魅力。

除了夜宿實境解謎活動，為更全面的服務民眾，台史博還邀請民眾週末午后一起來「園區搖擺」，分別推出三種肢體韻律的舞蹈，帶領民眾體驗在戶外園區及博物館建築之間舞動的美；RAPPING TAIWAN音樂饒舌創意工作坊，是與「人人有功練音樂工作室」共同合作，學員們一同認識嘻哈文化，並可嘗試以臺灣歷史為主題進行饒舌歌曲創作，感受音樂多樣性的魅力。

仙怪會說話！想要享受自由活動的民眾，台史博館內首推「仙怪歷險記」APP遊戲，將常設展裡的重點文物擬化成多種仙怪，讓民眾從地圖中尋找他們躲藏蹤跡，「仙怪」們還會對話、也可自拍體驗虛實混合的情境，輕鬆認識文物在歷史背景下的重要意義。親子觀眾也可選擇參與博物館手作課程增加親子互動，留下豐富的旅行回憶。時間魔術師舉辦期間為7/7-8、7/14-15、7/21-22、7/28-29 共4梯次，各項精彩暑期活動詳情請參閱官網（https://www.nmth.gov.tw/）及粉絲頁（https://www.facebook.com/NMTH100/）。

台史博持續透過寓教於樂展現台灣豐富的歷史內涵，融合當代的科技技術，期待增加民眾對歷史的共感。近期更致力於策展課程走入學校教育，呼應12年國教新課綱的「核心素養」精神，相關訊息請持續關注台史博網站。