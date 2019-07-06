正式離婚了！貝佐斯前妻獲「1.2兆分手費」　身家秒追上馬雲

▲亞馬遜創辦人貝佐斯正式與前妻離婚，分手費1.2兆元新台幣。（圖／路透）



記者王致凱／綜合外電報導

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與前妻麥肯齊（MacKenzie）當地時間5正式結束25年婚姻。依據協議，麥肯齊將獲得4％的亞馬遜公司股份，市值383億美元（約新台幣1.2兆元），身家直逼阿里巴巴創辦人馬雲。

根據彭博報導，華盛頓州國王郡法官於當地5日正式簽署文件，宣布貝佐斯與麥肯齊的離婚案生效。儘管麥肯齊獲得4％亞馬遜股份，空降「彭博億萬富豪指數」第22位，但貝佐斯仍保有12％股份，市值高達1148億美元（約新台幣3.57兆元），穩坐世界首富寶座。

報導指出，法庭文件中幾乎沒有提及兩人的離婚條款詳細內容，不過2人本周已經正式提交了有關日後孩子監護權問題的計畫。麥肯齊4月初曾透過推特表示，他會將持有的華盛頓郵報（Washington Post）股份和藍色起源（Blue Origin）公司股份全部轉讓給貝佐斯。

麥肯齊已經於5月份加入由微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、股神巴菲特（Warren Buffett）發起的慈善活動「Giving Pledge」。麥肯齊先前承諾，會把半數財產用於慈善事業。現年55歲的貝佐斯和49歲的麥肯齊結婚25年，育有3名子女，最早於今年1月初對外宣布離異消息。

彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）是一份及時更新的財富追蹤榜單，列出世界最富有的前500人名單。根據2019年7月6日的榜單，麥肯齊以390億美元的身家名列500大富豪第22位，緊追在中國首富、阿里巴巴集團創辦人馬雲的411億美元之後。