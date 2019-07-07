「韓粉媽媽」穿國旗裝湧入高雄！佔路中大跳廣場舞　路人全傻眼

▲韓粉穿國旗裝湧入高雄，佔路中大跳廣場舞。（圖／翻攝自只是堵藍臉書）

網搜小組／綜合報導

高雄市長韓國瑜發起「76高雄觀光日」，號召全台韓粉來高雄旅遊，把東西吃光、喝光、買光、錢花光，許多韓粉6日上午就身穿國旗裝，出現在高鐵站、火車站及高雄各地的觀光景點。但是卻有其他網友反應「韓粉擾民」，原來不但有韓粉在車站狂喊「韓國瑜凍蒜」，還有婆媽級的韓粉佔據馬路，直接在路中央跳起廣場舞，場面讓部份的網友看了相當無奈。

臉書粉絲團「只是堵藍」6日分享了許多韓粉出現在觀光景點的影片，像是有穿國旗裝的韓粉在左營高鐵站聚集，接著就開始揮舞旗子大喊「韓國瑜凍蒜」；另一支影片則可以看見，一群婆媽級的韓粉佔據馬路，直接在路中央跳起廣場舞，旁邊還有許多人拿著手機錄影。

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▲韓粉在高鐵車站揮舞國旗狂喊：「韓國瑜凍蒜。」（圖／翻攝自只是堵藍臉書）

臉書「只是堵藍」也在影片留言「各位大媽這裡不是公園，不要在路中間跳舞擾民好嗎」。其他網友看了影片後也紛紛回應「我今天都不太想出門」、「為什麼要在那影響別人通行」、「我以為只有在大陸才會看見這個場景」；但也有網友幫忙緩頰說，「其實這是快閃舞」、「快閃舞還好吧，年輕人也會這樣跳啊。」

▲觀光局長潘恆旭表示，兩天觀光日預估將帶來20億觀光收入。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜6日號召全台韓粉來高雄旅遊。高雄市觀光局就從善如流，提早在高雄各地的觀光景點設下臉書的打卡點，還在一些地區安排神秘嘉賓出席。觀光局長潘恆旭表示，6日估計約有20萬人來高雄觀光，2天活動應該能帶來新台幣20億元的收入。

潘恒旭解釋，光是6日一天就有至少20萬人湧入高雄，高雄市內許多飯店住房率都已經百分百全滿，像是從5日晚上到6日晚上，國賓飯店、翰品酒店及人道酒店均已客滿，如果說每一名遊客平均消費2500元到3000元，粗估2天就能帶來至少20億元的觀光商機。