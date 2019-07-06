衛福部718正式回應加熱菸　3.3萬網友盼政府依法放行

▲針對加熱式菸品政府態度，爆料公社舉辦票選活動，有3.3萬網友（71％）認為政府會依法行政，1.4萬網友（29％）網友覺得政府會護航紙菸商。（圖／翻攝爆料公社）



政治中心／綜合報導

「公共政策網路參與平臺」超過5000人附議，要求政府開放進口加熱式菸品、納入菸捐，依規定衛福部國民健康署需於7月18日前提出具體的正式回應。臉書社團「爆料公社」針對此議題，5日舉辦票選活動，6日活動截止結果出爐，71％網友認為政府會依法行政，29％網友覺得政府會護航紙菸商。

票選活動問，「請問您認為主管機關會怎麼回覆提案人？」

A、左邊選項：我們倆機關會依法行政放行加熱菸。

B、右邊選項：

1、加熱菸雖在44個國家上市，但也有更多國家未開放所以不給開放。

2、加熱菸仍會釋放有毒物質及增加青少年吸菸率所以不給開放。

3、我們倆黑機關就是要護航紙菸商所以不給開放。

票選結果出爐，共有4.6萬人參與活動，換算比例下來，有3.3萬網友（71％）認為政府會依法行政，1.4萬網友（29％）網友覺得政府會護航紙菸商。

網友在留言區中表達意見，「我希望開放，但覺得政府會護航紙菸商」；另外有網友嘲諷政府，「沒人買紙菸的話，政府怎麼有多多的菸捐可以收呢呵呵」、「開放進口肯定又要抽健康捐變超貴，算了我寧可不開放」、「開放加熱菸之後，會更多人更快戒菸，使得菸捐減少，怎麼可能會開放...」。

根據「公共政策網路參與平臺」上的提議內容指出，日本、韓國、馬來西亞等國家已合法開放及納入菸品管理，直到2018年加熱不燃燒菸品已經在43個市場銷售，全球已有500多萬名吸菸者使用。

民進黨立委何志偉日前接獲民眾陳情，從國外攜帶自用的加熱菸品屢遭海關扣押，希望政府能夠開放進口；而何志偉要求衛福部、與財政部給出具體方案解決，不過，雙方卻互踢皮球。

財政部關務署簡任稽核陳泰明表示，「海關不是沒有法源依據來扣押」；衛福部國健署菸害防制組科長柯睿期則說，衛福部還是反對加熱式菸品的進口，後續還要詢問主管機關，目前還不是可以合法進口的商品，禁止製造輸入，還是希望大家都不要抽菸，法令部分還須經過與財政部進一步討論後才能定案。

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