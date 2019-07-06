酒店妹扮空姐反罷工　網友揭穿瘋笑：EVE止痛藥航空？



▲有位疑似酒店妹的網美假扮空姐，在Instagram上公開斥責長榮罷工空服員。（圖／讀者提供，下同）

生活中心／綜合報導

「1－2－3罷工罷起來，只有我沒罷工！」長榮空姐罷工事件延燒至今，勞資雙方進入協商階段。就有網友爆料，社群軟體Instagram近幾天出現一名自稱某大學法律系、長榮空姐的網美，在個人版面上大方曬出制服美照，斥責長榮罷工的空服員，但卻被眼尖網友發現她連絲巾上的「EVA AIR」變成「EVE」，網友笑瘋「長榮變止痛藥航空，真是太有創意了！」

據了解，這名IG人氣高達9.4萬的網美，從五天前開始PO出許多制服美照，ID證件照、機外風景照，分享飛行心情的點點滴滴，甚至連外出與朋友聚會都穿著長榮制服，也對空姐罷工行動表達強烈不滿。

「我再次聲明，我沒有參加罷工，也沒有加入工會，我反罷工的...別把我跟他們罷工的混在一起，我知道他們想爭取大家更好的權益，但已經累死我們了，福利也被拿掉了，還增加一些莫名的條約，一堆之前離職的學姊回來支援都不夠，沒參與罷工導致我們人員忙不來，被罵的也是我們，到底能不能將心比心？」

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▲該網美的反罷工文章一出，馬上就被網友揪出大量疑點。

這名網美的空姐相關PO文一出，馬上被發現大量疑點，除了指甲不符合長榮標準、制服的袖子長度與實際制服不同外，照片中秀出剛領到的Hello kitty圍裙也早已被淘汰換新許久，被現職空姐指正，「小姐姐！這件圍裙兩年多前就沒有在用了哦！」、「我們穿洋裝沒在別金翅膀的啦！」、「合約是簽兩年不是三年」，甚至有網友指證她其實是一位酒店小姐。

最後經查證也發現，長榮沒有2019年的台籍空服員，這位網美穿的制服配備，在淘寶花9000元就能買到，此舉也網友們感到傻眼與疑惑，不明白她是太想紅，還是有什麼原因做出這種瘋狂舉動。



▲該網美穿的制服配備在淘寶花9000元就能買到。



▲有網友發現，她其實是一位酒店小姐。（圖／讀者提供）