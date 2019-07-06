神秘「神人獸面」神徽　良渚古城成功申請世界遺產

▲浙江杭州良渚古城遺址。（圖／翻攝央視新聞）

大陸中心／綜合報導

第43屆世界遺產大會在亞塞拜然的首都巴庫舉行，大會於6日宣布，中國良渚古城遺址成功申遺，獲准列入世界遺產名錄。目前中國世界遺產總數已達55處，位居世界第一。這也是杭州繼西湖和京杭大運河之後，第三處世界遺產地。

良渚古城遺位於浙江杭州，為新石器時代晚期文化遺址群，於1936年被發現，遺址群中發現有分佈密集的村落、墓地、祭壇等，出土物中以大量精美的玉禮器最具特色，它是迄今發現的中國大地上最早的國家。

▲良渚人崇拜的神人獸面神徽。

目前已知的良渚古城是一個具有宮城、內城、外城和外圍水利系統四重結構的龐大都邑。其外圍水利系統是中國至今發現最早的大型水利工程遺址，也是目前已發現的世界上最早的水壩系統之一。代表了5000多年前偉大史前稻作文明，印證了長江流域對中國文明起源的貢獻。

一提到良渚文化，很多人會想起「神人獸面神徽」，這個像人又像獸的神秘圖案，已被認定為良渚文化的標誌。是良渚設會原始宗教信仰統一和認同的標誌，受到良渚人崇拜。

除此之外，江蘇鹽城黃（渤）海候鳥棲息地（第一期）也在5日被列入世界自然遺產，成為大陸第54處，也是全球第二塊潮間帶濕地遺產。其主要由潮間帶灘塗和其他濱海濕地組成，是東亞-澳大利亞候鳥遷徙路線上的關鍵樞紐，是全球數以百萬遷徙候鳥的停歇地、換羽地和越冬地。

▲江蘇鹽城黃（渤）海候鳥棲息地（第一期）。（圖／翻攝新華社）