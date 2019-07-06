李承翰壯烈犧牲！學妹值勤完爆哭「我們也很怕」：下輩子別再當警察

▲不痛了，願李承翰一路好走！（圖／翻攝李姓員警臉書）

網搜小組／綜合報導

鐵路警察李承翰因處理自強號補票糾紛而殉職，25歲精彩人生正要開始，無奈成了刀下亡魂！一名同樣20多歲的女警感嘆，每天都會碰到大大小小糾紛，深怕類似情況也會發生在自己或同事身上，忍不住淚喊「希望學長下輩子別再當警察了！」

「我看到都哭出來！」李承翰用命解救車廂乘客的事蹟，讓一名女警有感而發，她在《Dcard》心痛表示，服勤這4年來，每天都在處理大大小小糾紛、車禍和刑事案件，雖然見過世面不算多，但也絕對不少過。

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她回憶，下單位剛滿一年時，某日帶著菜鳥學弟巡邏，恰巧接到一件家暴現行犯案件，一抵達現場後，就赫見對方兇猛咆哮，更手持武器要攻擊自己。由於原PO比較資深，只能肉身擋在前頭保護學弟，靠著談判拖延時間，等待支援警力來解圍。

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▲李承翰因公殉職，讓學妹好心疼。（圖／記者翁伊森攝）

「當天回家，我抱著電話痛哭好久！」雖然安全解決家暴案件，但原PO崩潰表示，當時自己也才20初歲，處理類似案件只會多不會少，一直以來，她秉持盡力的心態去面對總總事件，只要需要勤務支援，也都是奮不顧身第一個到現場。

對於李承翰英勇殉職，原PO說，真的很怕某一天會發生在自己週邊或身上，更心疼喊話「希望學長下輩子別再當警察了，你受的難在這輩子已經夠多了」，也盼望他的壯烈犧牲不會白費，「能帶來警界的一點的不一樣，也希望同在這個崗位的我們能平安渡過每一天。」

網友看完文章後，紛紛替警察們加油，淚喊「我身邊很多朋友是警察，每次看到警察殉職 我都很擔心他們…警察真的是偉大的職業」、「真的很想哭，尤其前女友最近考警察真不希望…她遇到這種事」、「發自內心的謝謝你們，也希望你們要好好保護自己」、「真的，妳的最後一句是每位警察和警眷的心願」、「你也是，你辛苦了，殉職的警察也辛苦了，不痛了，謝謝你們」。

▼昨（5）日台北101點燈，向勇警李承翰致謝。（圖／網友高振修授權提供）