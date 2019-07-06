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雲林警被「拒檢酒駕大力撞」！滿地血、腸破裂…病情好轉　徐國勇趕探望

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記者傅誠、黃苑瑜／雲林──台北綜合報導

日前才發生鐵路警察遭乘客刺肚因公殉職引起社會關注，沒想到5日凌晨又發生酒駕客開車拒檢衝撞員警事件，造成陳姓員警重傷血流滿地，被送往醫院搶救。而虎尾分局馬光派出所6日指出，陳員經緊急手術後目前情況穩定，未來幾天仍需要在加護病房繼續觀察。

▲▼陳姓員警遭酒駕乘客衝撞，徐國勇到醫院探望。（圖／記者傅誠翻攝）

▲徐國勇到醫院探望遭酒駕乘客衝撞的陳姓員警。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

▲▼虎警攔截圍捕可疑車輛遭碰撞，警察同仁受傷。（圖／記者傅誠攝）

▲警圍捕可疑車輛時遭酒駕客大力撞擊，整輛車嚴重變形。

警方指出，雲林虎尾分局馬光派出所吳姓副所長與陳姓員警在執勤攔截可疑車輛時，遭一名顏姓男子開車衝撞，導致警車失控撞擊路旁燈桿，整輛車嚴重變形，造成吳姓副所長則全身多處擦傷，幸好人意識清楚；而陳姓員警傷勢較重，腹部持續疼痛，腸破裂、肝動脈斷裂內出血，經開刀住進加護病房休養，所幸傳出病情好轉穩定的消息。

對此，內政部長徐國勇也在臉書PO文寫道「警員政和雖傷勢較重，所幸手術順利目前情況穩定，在加護病房觀察。而嫌犯遭捕後查獲他酒駕、身上藏有毒品K他命，全案依公共危險、妨害公務、毒品罪等規定偵辦。」

▲▼陳姓員警遭酒駕乘客衝撞，徐國勇到醫院探望。（圖／記者傅誠翻攝）

▲徐國勇到醫院探望陳姓員警。

徐國勇也趕赴台大醫院斗六分院探望陳員即其家人，「今日我先去探望還在住院中的政和及慰問他的家人，非常感謝吳副所長、政和及相關同仁執行任務的辛苦，希望他們兩位都能早日康復。」網友看了則留言打氣「辛苦了！加油」。

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關鍵字：雲林,警察,攔檢,酒駕,衝撞,警車,徐國勇

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