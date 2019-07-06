女疑債務想不開　警科技定位搜尋搶救成功

▲屏東縣里港警方利用手機定位搜尋系統，找到郭姓女子，緊急送醫，救回一命。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣郭姓女子，疑因債務問題，駕駛自小客車離家，家人擔心她想不開鄉，向里港警分局報案，警方利用手機定位，查出的她位置，趕緊救援，將已陷入昏迷狀態的她救出，連絡救護車緊急送醫救治，救回一命。家屬對警方積 極為民服務精神相當感激。

里港警分局九如分駐所警員呂昶頷於日前13時許接獲孫民報案稱，指郭姓郭疑似因債務關係而駕駛自小客離家出走。至16時許，孫民神情緊張，聲稱媳婦疑似有輕生念頭，希望警方能幫忙儘快協助尋找。

所長許育銘在獲知後，立即通報緊急協尋、調閱她的手機定位，帶著警員呂昶頷偕同孫民前往手機定位點附近加強搜巡，分局長楊龍祥在獲報後，立即要求分局勤務指揮中心，通報線上巡邏警網共同前往協尋。

最後查出孫女手機訊號定位於里港鄉堤防附近，再利用定位點附近加強搜尋她的自小客車，經過一番尋找後，在里港河堤公園內，發現她駕駛的自小客車。

所長許育銘立即開啟車門，惟她郭女癱坐於駕駛座上，雖有呼吸但已呈現昏迷狀態，警員呂昶頷隨即通知救護車到場，並將郭女送往醫搶救，幸於診治後已無生命危險。

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