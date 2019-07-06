郭台銘主張課1600億富人稅　朱立倫酸：拔鵝毛不要拔到鵝死掉

▲國民黨總統初選參選人朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘自拋出「0-6歲國家養」引發各界議論後，6日再度針對「富人稅」槓上前新北市長朱立倫，表示「有人的只能課80至150億元，郭台銘的要課1600億元」。對此，朱立倫6日下午回應「郭董真的很豪氣，但是郭董也說過，要養雞生蛋不要殺雞取卵，拔鵝毛不要拔到鵝都死掉了或是鵝都跑掉了」。

朱立倫6日下午赴華山文創園區參觀「幻•彩•影 萬花筒」特展，不過國民黨將於7日於凱達格蘭大道舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」，因應韓粉與郭粉可能分別身穿國旗衣與頭戴國旗帽響應，朱立倫也現場與年輕團隊共乘4輛「國旗Gogoro風火倫」，他表示大家的共識就是愛中華民國、愛國旗，要共同守護台灣民主。

話鋒一轉， 針對郭台銘主張要對全國最富有的一千個人，前0.016%的申報稅籍者課徵「富人稅」，還暗酸「有人的只能課80至150億元，郭台銘的要課1600億元」，朱立倫先是說「郭董真的很豪氣」，隨後表示郭董在政見會曾說過「要養雞生蛋不要殺雞取卵」，提醒他拔鵝毛不要拔到鵝都死掉了或是鵝都跑掉了，這才是課稅的好方法。

朱立倫也指出，他要順便提醒一下郭董，去年台灣繳所得稅一億以上的是123人，「這個郭董可以去查一下」。

另外，國民黨將於8日至14日進行總統初選民調，15日上午公布結果，因國民黨初選辦法中，並未禁止民調期間宣傳的行為，因此朱立倫也說他下週仍會持續到全台基層走透透，也希望下週一開始的民調，大家要勇於表達支持朱立倫，不要當詐騙集團。