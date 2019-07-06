　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／教「保護自己」他扮色狼摸下體　台南「優良教師」性侵10多名學生

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者崔至雲／台北報導

今年3月底，一名曾獲「20年資深優良教師獎」的台南某國小張姓導師涉及性侵害女童長達兩年，人本教育金基會當時表示，該案件恐怕不只一名受害者，事後經過3個月在網路的追查，竟發現12多名受害人，年紀從20歲到30歲，並橫跨張老師任職的兩所學校。人本執行長馮喬蘭痛批台南市政府教育局竟沒有全面調查，只想馬上結案。

▲▼ 狼師橫行校園20年。（圖／記者崔至雲攝）

▲台南一名國小導師被控性侵學生長達20年。（圖／記者崔至雲攝）

請繼續往下閱讀...

人本今天帶著當時5位受害者召開記者會，出席記者會的C小姐回憶20年前，自己還國小3年級時，張姓老師常常叫女學生進視聽教室，並以學生要學會「保護自己」的名義，自己扮演起色狼，開始撩女生裙子，隔著內褲從小腹摸到私處，在過程中張姓老師甚至說，「你這時要快點走開，再來一次！」又再撩開裙子摸一次。

W小姐也回憶，當時自己才四年級，有一次被張姓老師要求脫內褲、躺在桌上，打開雙腳讓他看下體、用手摸或用手指摳陰部，並拍照或錄影，當女同學表示不要時，張姓老師竟以「看有沒有洗乾淨」為名，逼著學生要照做。

▲▼ 狼師橫行校園20年。（圖／記者崔至雲攝）

▲人本基金會要求台南市政府，應組專案小組，全面清查受害學生、包括畢業生，以協助受害人行使權利，並給予免費心理諮商。（圖／記者崔至雲攝）

人本南部辦公室主任張萍表示，張姓老師真的很有心機，常請學生吃東西、拍很多教學生活照燒成光碟送家長、還免費做課輔，導致當學生跟家長反映老師怪異行為時，家長不相信。張萍表示，在調查過程中竟發現，該學校在18年前就知道此事，但該校校長竟帶著一盒水果，赴案家拜訪，卻向家長求情，請家長原諒老師不要提告，以免影響校長自己的退休金。

出席的Y小姐也回憶，記得那是小學三四年級時發生的事情，張老師上電腦課時，常常趴在女生的背後，握女生握滑鼠的手。Y小姐指出，老師幾乎每天將女生單獨留置教室，然後把門窗一一鎖上、窗簾全部拉起來，再叫女生靠近，或摟抱撫摸，或脫內褲摸下體，或說寶貝我愛你、並親吻臉頰或嘴唇，或要求張開大腿讓他拍下體照片，然後說，「老師把你當女兒疼，不要講出去！」

馮喬蘭也轉述一名受害者發生的事情，有學生向導師反應在游泳池女更衣室被張老師錄影拍攝淋浴和更衣的事，導師說，「我會去了解看看。」然後就沒有下文，但後來學校游泳池門口突然張貼了兩張告示，「禁止攝影、禁止拍照」以及「未經同意不得進入游泳池，強行進入者送警究辦」。今年三月底，某家長打電話給校長檢舉「你們學校某個年級有個張老師會亂摸學生…」校長的回應卻是，「姓張的老師好多個…」馮喬蘭氣憤表示，該學校校長期以來睜一隻眼、閉一隻眼的做法，就是包庇罪行，就是性侵害的共犯結構。

人本指出，目前學校接獲舉報人數超過20人，S校已於6月初解聘張老師，社會局也於7月初開罰並公告姓名，人本基金會認為，「我們相信實際受害人數絕對不只如此。」為此，人本要求台南市政府應組專案小組，全面清查受害學生、包括畢業生，以協助受害人行使權利，並給予免費心理諮商。人本呼籲，台南市政府教育局徹查S校與N校校長及教職員長期包庇張師犯行之責任，於調查期間應停止校長職務，並依性別平等教育法第36-1條、教育人員任用條例第31條第1項第10款之規定解聘N校之林校長、S校之張校長，並使其終身不得聘任為教師。

▲▼ 狼師橫行校園20年。（圖／記者崔至雲攝）

▲台南一名國小導師被控性侵學生長達20年。（圖／記者崔至雲攝）

而台南市教育局回應，該教師對學童伸出狼爪，侵犯幼童身心健康，不僅違反教育人員專業倫理，亦有損教育人員形象。教育局強調，維護學童身心健康是所有教育人員的責任，絕不能容忍教師對學生做出任何傷害。對人本所指本案涉及其他學校和人員的責任，教育局已另案調查，相關人員若有疏失，定會嚴懲，絕不護短，追溯期也沒有上限。

教育局表示，本案在獲悉後該局立即責成校方依法組成調查小組進行調查， 5月27日該校性平會調查確認並報該局後，隔日立即依法解聘該教師，並同步通報全國不適任教育人員資訊網，讓該師終身不得繼續任教於教育界。

ET快訊
韓國瑜雲林擁「超豪華農舍」！被爆是大違建…李佳芬急找怪手拆了
快訊／宋仲基爸失聯2天發聲了！宋慧喬離開「全都是我和兒子不好
加州再發生規模6.9強震！　未來可能有多起餘震
大S「無尾熊抱」爬上陳建州！網挖情史驚：居然交往過

關鍵字：狼師,台南,性侵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒泳池玩水槍！老爸一看「人母專用」秒躺槍：媽媽們全異樣眼光　萬人笑慘

快訊／又見轉機！長榮勞資重回談判桌　14時第三次協商

是否繼續罷工？長榮空服7/9第二次投票　即日起暫停申請取回三寶

林志成再嗆聲「5秒就擊倒」！館長5字圖文曝心聲　粉絲電訪：感覺不會來

翻出整疊「18年前的Jolin」！骨灰級粉感性回憶　1天只拿媽媽雜摳：有她都買

影／教「保護自己」他扮色狼摸下體　台南「優良教師」性侵10多名學生

影／走路快比慢的人「多活15年」！研究：即使過胖走得快仍有助延壽

柯劉會直播中斷！柯文哲幕僚沙盤推演　未料「市台辦肯，國台辦不肯」

第三屆海峽兩岸校園文化節舉行　兩岸師生友好互動交流

25歲勇警擋刀殞命！離職警憶10年前同事被刺殉職：今日公祭明日忘記

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

小S被陳建州氣哭!　范曉萱一旁無奈：跟小時候一樣

勇警殞命！民眾花束擺滿分駐所　手寫卡片字字心碎：承翰不痛了

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

無照屁孩謝亞軒飆車競速奪3命　一審判13年...被害家屬：無法接受

兒泳池玩水槍！老爸一看「人母專用」秒躺槍：媽媽們全異樣眼光　萬人笑慘

快訊／又見轉機！長榮勞資重回談判桌　14時第三次協商

是否繼續罷工？長榮空服7/9第二次投票　即日起暫停申請取回三寶

林志成再嗆聲「5秒就擊倒」！館長5字圖文曝心聲　粉絲電訪：感覺不會來

翻出整疊「18年前的Jolin」！骨灰級粉感性回憶　1天只拿媽媽雜摳：有她都買

影／教「保護自己」他扮色狼摸下體　台南「優良教師」性侵10多名學生

影／走路快比慢的人「多活15年」！研究：即使過胖走得快仍有助延壽

柯劉會直播中斷！柯文哲幕僚沙盤推演　未料「市台辦肯，國台辦不肯」

第三屆海峽兩岸校園文化節舉行　兩岸師生友好互動交流

25歲勇警擋刀殞命！離職警憶10年前同事被刺殉職：今日公祭明日忘記

廣西玉林爆非洲豬瘟　147隻生豬9隻發病死亡

英勇軍人「催眠大法」降伏眼鏡王蛇　35秒鎮定狠抓7吋

3小時湧人1萬4千多人　宜蘭童玩節首日現人潮

屏東兒童狂歡節開幕　藝術館變身兒童樂園

浴廁霉斑、水垢惹人厭　淘汰電動牙刷、蠟燭竟成清潔好幫手

羅志祥追星成功「被木村拓哉點名了」！　偶像「PO照還說謝謝」他尖叫high爆

宋爸爸失聯真相曝光！　「白內障手術住院」韓網暴怒：宋仲基到底在幹啥

驚悚！湖口休息站男陳屍廁所　「胸口插著一把刀」身中四刀

初選民調抽樣全程公開直播　國民黨：絕不黑箱作業

牧羊犬叼T恤、襪子「幫忙洗衣服」　NG片段一臉傻眼

短裙馬尾按摩師服務太惹火！　她氣炸：腿開開坐我男友身上

生活熱門新聞

加油員跳針「找對嗎？」　老司機..

等到8點！館長斥林志成放鳥：龜..

訂62杯珍奶！國中生「扛62個..

即／林志成2點聲明回嗆館長：只..

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

林志成約戰18秒打趴　館長答應..

幫妹寄包裹…貼郵票秒變台灣之光

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

空服苦行到總統府陳情小英回應了

即／101大樓點燈　謝謝李承翰..

君鴻酒店確定歇業　資遣600員..

900空姐想拿回三寶　一封公開..

離職警憶10年前同事殉職：事件..

同個保溫瓶用20年！50歲男失..

更多熱門

相關新聞

少女太像亡母　遭醉父錯認性侵產子

越南東北部富壽省一名14歲少女被老師發現懷孕，一問之下，才知道少女遭到酒醉的父親性侵。少女透露，因為事發當天她穿著過世媽媽的衣服，才讓父親誤會，2人發生關係，希望父親不要因此坐牢，「他是個好人」。

台南優良教師是狼　20年性侵超過10名女學生

南化重大車禍　1人死亡2重傷

陳其邁南下台南視察登革熱防治

男半年嘿咻30次害小女友懷孕

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

等到8點！館長斥林志成放鳥：龜孫子

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

林志成嗆「18秒打趴館長」

即／林志成2點聲明回嗆館長：只會躲健身中心

野生林采緹現京都「外套裡只穿內衣」

床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

林志成約戰18秒打趴　館長答應了

小三殺人夫！橋下堤防「麻繩勒頸」棄屍

男大生潛水失蹤　母淚：孤魂野鬼別抓走他

Somi伴舞太搶眼　粉絲氣瘋：誰才是主角

新航鬧罷工！他說「2字」機師馬上復工

更多

最夯影音

更多

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面