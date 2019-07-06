影／教「保護自己」他扮色狼摸下體　台南「優良教師」性侵10多名學生

記者崔至雲／台北報導

今年3月底，一名曾獲「20年資深優良教師獎」的台南某國小張姓導師涉及性侵害女童長達兩年，人本教育金基會當時表示，該案件恐怕不只一名受害者，事後經過3個月在網路的追查，竟發現12多名受害人，年紀從20歲到30歲，並橫跨張老師任職的兩所學校。人本執行長馮喬蘭痛批台南市政府教育局竟沒有全面調查，只想馬上結案。

▲台南一名國小導師被控性侵學生長達20年。（圖／記者崔至雲攝）

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人本今天帶著當時5位受害者召開記者會，出席記者會的C小姐回憶20年前，自己還國小3年級時，張姓老師常常叫女學生進視聽教室，並以學生要學會「保護自己」的名義，自己扮演起色狼，開始撩女生裙子，隔著內褲從小腹摸到私處，在過程中張姓老師甚至說，「你這時要快點走開，再來一次！」又再撩開裙子摸一次。

W小姐也回憶，當時自己才四年級，有一次被張姓老師要求脫內褲、躺在桌上，打開雙腳讓他看下體、用手摸或用手指摳陰部，並拍照或錄影，當女同學表示不要時，張姓老師竟以「看有沒有洗乾淨」為名，逼著學生要照做。

▲人本基金會要求台南市政府，應組專案小組，全面清查受害學生、包括畢業生，以協助受害人行使權利，並給予免費心理諮商。（圖／記者崔至雲攝）

人本南部辦公室主任張萍表示，張姓老師真的很有心機，常請學生吃東西、拍很多教學生活照燒成光碟送家長、還免費做課輔，導致當學生跟家長反映老師怪異行為時，家長不相信。張萍表示，在調查過程中竟發現，該學校在18年前就知道此事，但該校校長竟帶著一盒水果，赴案家拜訪，卻向家長求情，請家長原諒老師不要提告，以免影響校長自己的退休金。

出席的Y小姐也回憶，記得那是小學三四年級時發生的事情，張老師上電腦課時，常常趴在女生的背後，握女生握滑鼠的手。Y小姐指出，老師幾乎每天將女生單獨留置教室，然後把門窗一一鎖上、窗簾全部拉起來，再叫女生靠近，或摟抱撫摸，或脫內褲摸下體，或說寶貝我愛你、並親吻臉頰或嘴唇，或要求張開大腿讓他拍下體照片，然後說，「老師把你當女兒疼，不要講出去！」

馮喬蘭也轉述一名受害者發生的事情，有學生向導師反應在游泳池女更衣室被張老師錄影拍攝淋浴和更衣的事，導師說，「我會去了解看看。」然後就沒有下文，但後來學校游泳池門口突然張貼了兩張告示，「禁止攝影、禁止拍照」以及「未經同意不得進入游泳池，強行進入者送警究辦」。今年三月底，某家長打電話給校長檢舉「你們學校某個年級有個張老師會亂摸學生…」校長的回應卻是，「姓張的老師好多個…」馮喬蘭氣憤表示，該學校校長期以來睜一隻眼、閉一隻眼的做法，就是包庇罪行，就是性侵害的共犯結構。

人本指出，目前學校接獲舉報人數超過20人，S校已於6月初解聘張老師，社會局也於7月初開罰並公告姓名，人本基金會認為，「我們相信實際受害人數絕對不只如此。」為此，人本要求台南市政府應組專案小組，全面清查受害學生、包括畢業生，以協助受害人行使權利，並給予免費心理諮商。人本呼籲，台南市政府教育局徹查S校與N校校長及教職員長期包庇張師犯行之責任，於調查期間應停止校長職務，並依性別平等教育法第36-1條、教育人員任用條例第31條第1項第10款之規定解聘N校之林校長、S校之張校長，並使其終身不得聘任為教師。

▲台南一名國小導師被控性侵學生長達20年。（圖／記者崔至雲攝）

而台南市教育局回應，該教師對學童伸出狼爪，侵犯幼童身心健康，不僅違反教育人員專業倫理，亦有損教育人員形象。教育局強調，維護學童身心健康是所有教育人員的責任，絕不能容忍教師對學生做出任何傷害。對人本所指本案涉及其他學校和人員的責任，教育局已另案調查，相關人員若有疏失，定會嚴懲，絕不護短，追溯期也沒有上限。

教育局表示，本案在獲悉後該局立即責成校方依法組成調查小組進行調查， 5月27日該校性平會調查確認並報該局後，隔日立即依法解聘該教師，並同步通報全國不適任教育人員資訊網，讓該師終身不得繼續任教於教育界。