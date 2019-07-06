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資深「台南優良教師」是狼！20年性侵超過10名女學生...學校還幫包庇

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▲台南市教育局指出，狼師立即解聘，保護學童責無旁貸 責任追溯沒有上限，教育局將逐一釐清相關人員責任，絕不護短。（圖／記者林悅攝）

▲台南市教育局指出，狼師立即解聘，保護學童責無旁貸，責任追溯沒有上限，教育局將逐一釐清相關人員責任，絕不護短。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

有關人本教育基金會關切台南市3月下旬通報，台南市一名外號「大紅帽」的國小張姓導師遭爆性侵學生長達20年之師對生性平事件。對此台南市教育局表示，該案在調查屬實後，已立即依法解聘該名教師，且終身不得再聘任為教師。

據了解，人本教育基金會指出台南一名國小導師平時樂於協助學校行政，常在學校舉辦的活動擔任攝影工作，在班上則會請學生吃東西，將照片燒成光碟片送家長作紀念，甚至免費課後輔導，深深獲得家長的信任；他也常受邀到其他學校分享投影教學技術，有老師稱讚他是「教育界的美麗風景」。

不過，基金會指出，該名曾獲「20年資深優良教師獎」的張老師於今年3月底被踢爆性侵女學生長達2年，基金會工作人員認為案情不單純，經過3個月的追查找到10多名受害人，得知其犯行長達20年，並橫跨2校，且學校早在18年前就知道，卻沒有通報、解聘。

對此，台南市教育局痛斥該教師對學童伸出狼爪，侵犯幼童身心健康，不僅違反教育人員專業倫理，亦有損教育人員形象。教育局重申，維護學童身心健康是所有教育人員的責任，絕不能容忍教師對學生做出任何傷害。對人本基金會所指本案涉及其他學校和人員的責任，教育局已另案調查，相關人員若有疏失，定會嚴懲，絕不護短，追溯期也沒有上限。

教育局表示，本案在獲悉後該局立即責成校方依法組成調查小組進行調查， 5月27日該校性平會調查確認並報該局後，隔日立即依法解聘該教師，並同步通報全國不適任教育人員資訊網，讓該師終身不得繼續任教於教育界。調查同時另發現該師平時亦有體罰行徑，也已予以大過處分。至於調查過程中另有在校或畢業生針對該師提出的舉報案件，教育局均已掌握並啟動全面調查，預計於7月底會完成全案調查報告。針對所指涉的人員也會逐一檢討其行政疏失責任，若有任何包庇或其他違法行為，也會依法追究處理；後續如有違法或擴大調查之必要，也會組調查小組並請政風單位介入，以釐清權責，取諸公信。

為避免再有類此事件發生，教育局已要求各校落實性侵害、性騷擾及性霸凌案例教學，強化學生自我保護及求助管道知能、落實教師通報義務及提升性平事件敏感度，持續強化教師專業倫理及掌握相處分際，並要求學校落實巡堂機制、教室保持通風明亮不得隨意掩蔽門窗、下班或假日到校辦公應落實登記制度，務必讓此不幸事件不再發生。

針對該師曾獲資深優良教師獎勵，教育局強調，將依調查結果，如查證確於各級學校資深優良教師奬勵要點規定之受獎前後三年犯行屬實，將追繳獎勵金並撤銷獎勵事實。

台南市社會局針對台南校園國小狼師案件指出，本案於接獲通報後，已指派同仁進行調查及給予受害者及其家庭關懷，目前已投入有10名社工，2名督導及1名組長，共13人力積極協助受害人及其家屬。

▲台南市社會局已依兒童及少年福利與權益保障法第49條規定處新台幣6萬元罰鍰公告其姓名。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市社會局已依兒童及少年福利與權益保障法第49條規定處新台幣6萬元罰鍰公告其姓名。（圖／記者林悅翻攝）

社會局已提供受害者相關法律諮詢、協助，以保障當事人之司法權益，亦提供個別心理諮商，並辦理創傷復原團體，讓兒少在遊戲的情境中透過自由分享以達到修復目的。

除對個別被害人的協助外，社會局亦已至該校參與「兒少保安全教育暨性平防治」宣導，針對兒少安全議題、求助管道、家長因應處理方向與家長進行宣導及互動式交流討論。

另調查發現，該師有其他不當管教學童情形，社會局為落實「有案即查、即裁」，維護兒童最佳利益，已依兒童及少年福利與權益保障法第49條規定處新台幣6萬元罰鍰公告其姓名。
 

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關鍵字：台南,狼師,解聘,教育局,護短

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