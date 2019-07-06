探視胎毒寶寶寄養家庭　韓國瑜贈火車玩具希望他們健康長大

▲韓國瑜探視胎毒寶寶寄養家庭。（圖／高雄市政府提供）

記者洪正達／高雄報導

市長韓國瑜5日前往鎮社福中心探視胎毒寶寶小倫的寄養家庭，並致贈火車玩具及糕點，感謝寄養家庭長期付出關心、耐心與愛心，讓小倫可以在正常的家庭與環境健康成長，韓也大聲疾呼，別因為一時好奇吸毒而危害一生，甚至影響後代，希望高雄的新生兒都能健健康康的長大。

所謂胎毒寶寶為懷孕婦女吸食毒品，毒品經由母體胎盤進入胎兒體內，相當於胎兒間接性吸毒，可能使得新生兒出現「新生兒戒斷症候群」，導致新生兒後續易哭鬧且難照顧，並會衍生諸多危害健康議題，年僅3歲的小倫因有毒品戒斷症狀，而生母又私自離院，經社工訪視後發現生母親照顧幼兒能力薄弱且長期有毒癮問題，與親友關係不佳，社工於小倫出院後先託付給保母，再轉往寄養家庭至今。

照顧小倫的寄養家庭，寄養爸爸從事教職，寄養媽媽是家庭主婦，寄養爸媽擔任寄養家庭已有8年資歷，小倫是他們照顧的第4位寄養童，韓國瑜對於寄養家庭重視孩子的教育，付出給孩子的大愛精神非常佩服，也鼓勵民眾加入寄養家庭行列，一起來關心脆弱家庭。

寄養媽媽感謝市長關心照顧胎毒寶寶的困境與相關問題，她說，因小倫易哭鬧，常令她夜間照顧時較難以入眠；加上小倫於母體時鈣質吸收狀況不佳，生長發展曲線相較同年齡孩子更低，體重較輕，相較於其他孩童活動力較低，照顧孩子時備感艱辛。

社會局表示，從2018年起統計到2019年5月底止，目前服務中尚有14位胎毒寶寶（年紀最小者僅11個月大，最大者已7歲）安置中，而這些胎毒寶寶的家庭常面臨父母反覆多次進出監獄，難以提供孩子一個長期穩定的照顧環境，且也因吸毒與親友鮮少互動，恐怕必須長期安置在機構或寄養家庭，且也因毒品戒斷症狀衍生有些發展遲緩及難以照顧等問題，社會局在接獲這些案件後，會依寶寶狀況協助返回原生家庭或媒合出養。

韓國瑜深感目前毒品問題亦趨嚴重，且吸毒年齡層不斷下降，甚至很多因吸毒父母懷孕生產而導致遭垂直感染的胎毒寶寶產生，除了重申向毒品宣戰，強化反毒的決心與魄力，也重視胎毒寶寶的後續照顧問題。