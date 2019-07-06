高雄老字號熄燈！君鴻、大八無預警歇業　韓國瑜「我也很錯愕」

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜喊出「高雄發大財」，但在地老字號餐廳、飯店陸續歇業，除了君鴻酒店、大八飯店近期吹熄燈號，連經營超過30年的日式料理松江庭也關掉旗艦店，引發網友質疑。對此，韓國瑜回應，君鴻酒店歇業是經營權轉移，跟經濟面沒有關聯。

大八餐飲2日宣布停業，理由是周轉困難，沒想到短短不到一周，又傳出君鴻酒店歇業消息，震驚外界。面對媒體追問，韓國瑜回答，「我們所知道是大八擴張太快，君鴻是經營權轉移。」

▲韓國瑜表示，君鴻這幾個月生意不斷成長，「歇業跟經濟面沒有絕對關係」。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜解釋，君鴻這幾個月生意成長不少，業績不錯，但沒想到經營權轉移速度這麼快，君鴻酒店的經營團隊自己也很錯愕，「但跟它基本的經濟面並不是有絕對的關係。」

高雄觀光局長潘恒旭則提出數字駁斥，君鴻酒店今年一到五月住房率成長了15%，餐飲成長10%，跟去年同期相比，營業額成長1千多萬，「韓流確實為飯店帶來人潮」。

▲潘恒旭提出住房數字，證明韓國瑜上任後，君鴻酒店生意不斷成長。（圖／記者洪正達攝）

至於位在漢神巨蛋商圈、在地經營超過30年的吃到飽餐廳「松江庭」旗艦店，近期也貼出「租約到期，結束營業」公告。松江庭表示，主要是租約到期，不再續租店面，目前只保留一間位在鳳山的分店。

高市府新聞稿全文：

有關媒體報導君鴻酒店歇業一事，經查該酒店今年3月間經法院法拍由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司標下，5月7日完成所有權移轉登記，本府於今(5)日中午接獲君鴻國際酒店股份有限公司申請解散。

經查今年1~4月本市住宿及餐飲業營利事業銷售額較去年同期增加近一成，本市整體住宿及餐飲業營利事業銷售呈現成長，君鴻酒店今年3月份已完成拍賣，目前經營權易主與市場景氣並無關聯，本市整體住宿餐飲業業績仍穩定成長。經聯繫海霸王表示，該公司對高雄發展深具信心，投資意願並未改變，未來投資期程將配合法院辦理履勘、點交，期待儘速完成法定程序以利投資。

85大樓為高雄重要地標，君鴻飯店亦長期支持高雄各項觀光會展活動，市府經發局期待經營權變動與投資能儘早完成，並確實保護現有員工權益，繼續成為高雄觀光旅遊重要且不可缺少的夥伴。

▲▼松江庭旗艦店貼出租約到期公告，工人在內部進進出出，拆除部分裝潢。（圖／東森新聞）