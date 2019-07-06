　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

50.6℃高溫熱死100人　MIT警告：未來印度將「不宜人居」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度熱浪，3名兒童走過賈姆穆（Jammu）郊外。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度熱浪越來越極端與頻繁，未來多數地區恐不宜人居。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

全球氣候變遷讓天氣越來越極端。在印度，極度熱浪讓氣溫飆破攝氏50度，超過100人熱死。專家預測，夏季熱浪的情況只會越來越頻繁與嚴重，未來印度大多數區域很可能不再適合人類居住。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度熱浪通常發生在每年3月至7月之間，一旦雨季來臨就會減弱，但近年熱浪卻變得更極端、更頻繁，每次持續的時間也更久。根據印度政府公布的熱浪定義，如果一地區氣溫超過「正常數值」的4.5度，並持續2天，就會宣布發生熱浪。假如氣溫超過正常值6.4度並持續2天，則為「嚴重熱浪」。

以印度首都新德里為例，只要氣溫超過攝氏45度，並且持續超過2天，即達到宣布熱浪的標準。在實際氣溫數值上，德里上月出現攝氏48度高溫，鄰近的拉賈斯坦邦更出現50.6度高溫，差一點打破印度全國高溫紀錄。

報導引用數據指出，印度2010年共發生21次熱浪，2018年增加至484次，在這8年內全印度共有5500多人因熱浪而喪命。

印度最貧困的比哈爾邦（Bihar）最近就遭到嚴重熱浪侵襲，造成超過100人喪命，全邦各級學校停課5天。當地政府呼籲民眾若非必要應避免外出，但對於必須養家餬口的民眾而言，這類警告根本不切實際。

美國麻省理工學院（MIT）專家指出，就算全球成功控制碳排放量，控制全球暖化速度，但印度部分地區仍會因為氣溫變得太高，不再適合人類生存。麻省理工水文與氣候學教授艾塔希爾說，「即使能顯著緩解氣候變遷，未來熱浪仍會加劇，若無法緩解氣候變遷，情況則更糟。」

ET快訊
快訊／謝謝你！鐵路勇警李承翰　101點燈「謝謝您們的愛」
林志成嗆18秒打趴！館長應戰了「等你到凌晨2點」：沒來以後就
床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」…女醫心疼：那邊都裂

關鍵字：印度,熱浪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

50.6℃高溫熱死100人　MIT警告：未來印度將「不宜人居」

黑衣行刑隊闖進家…委內瑞拉「法外處決」年輕人　UN：近7000人被殺

抗議聲中拍賣圖坦卡門頭像　佳士得以1.8億落槌

快訊／南加州又震了！規模5.4當地清晨一陣搖　深度僅7.1公里

加州20年強震「人人崩潰喊逃」　主播新聞報一半衝出：OMG！

他驚見車內「受困嬰兒」急報警　女車主回來見一群醫護超傻眼！

6萬人湧芝加哥碼頭看煙火！突有人丟鞭炮喊「有槍」　萬人尖叫奔逃畫面曝光

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上」崩潰報警：這兒子我不要了

日本7-11行動支付App「7pay」900人遭盜用　駭客狂刷1600萬

恐怖前女友聯手愛人「逼他喝尿吃嘔吐物」！施暴6hrs過程曝　她下場慘

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

55歲前健美國手「向館長下戰帖」 嗆18秒打趴他...網友：別插隊！

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

勇警殞命！民眾花束擺滿分駐所　手寫卡片字字心碎：承翰不痛了

無照屁孩謝亞軒飆車競速奪3命　一審判13年...被害家屬：無法接受

50.6℃高溫熱死100人　MIT警告：未來印度將「不宜人居」

黑衣行刑隊闖進家…委內瑞拉「法外處決」年輕人　UN：近7000人被殺

抗議聲中拍賣圖坦卡門頭像　佳士得以1.8億落槌

快訊／南加州又震了！規模5.4當地清晨一陣搖　深度僅7.1公里

加州20年強震「人人崩潰喊逃」　主播新聞報一半衝出：OMG！

他驚見車內「受困嬰兒」急報警　女車主回來見一群醫護超傻眼！

6萬人湧芝加哥碼頭看煙火！突有人丟鞭炮喊「有槍」　萬人尖叫奔逃畫面曝光

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上」崩潰報警：這兒子我不要了

日本7-11行動支付App「7pay」900人遭盜用　駭客狂刷1600萬

恐怖前女友聯手愛人「逼他喝尿吃嘔吐物」！施暴6hrs過程曝　她下場慘

6男1女潛水上岸少了男大生！母望海淚喊「孤魂野鬼不要抓走他」

溫網／輕取比利時女同志組合　詹家姐妹晉級16強

收賄近台幣4000萬　中船重工前總經理孫波判刑12年

溫網／波蘭新星搶下一盤無礙　喬科維奇12度挺進16強

世大運／王星皓200混2分00秒55破全國　歷史第5人晉決賽

勇警猛追24歲酒駕男7km！撞上電桿「肝腸遭扯斷」命危　開刀腹部全血塊

世大運／劉宛渝、楊昆弼摘冠　射擊雙金大豐收

高雄「君鴻酒店」確定歇業！資遣600名員工　主管說法曝光

世大運／黃渼茜50公尺蝶式決賽第7平台灣最佳　開創女泳將新頁

50.6℃高溫熱死100人　MIT警告：未來印度將「不宜人居」

雙喵忘情理毛...一抽手超傻眼！　網笑噴：我是誰我剛剛舔了什麼

國際熱門新聞

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭..

新航鬧罷工！他說「2字」機師馬..

《怪奇物語》印尼版！他家驚現「..

相思哥衝女友家「激戰洩慾」　喊..

13歲嫩妹坦承懷孕　男友狂刺1..

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

小隻馬挺「蜜桃臀」嗨翻表特版

她賣泡過的洗澡水　2天就斷貨

即／南加州規模5.4地震　深度..

腿開姐「連吃父子丼」同床激戰　..

剷異己　委內瑞拉法外處決七千人

悲哀哥「生吞壁虎」流出黑色尿液..

印度50度熱死百人　未來不宜人..

撿怪石回家亂刻　5年後驚毀百萬..

更多熱門

相關新聞

殘忍虐童！惡母頭腳對折重壓狠摔

印度近日傳出一則怵目驚心的虐童影片，只見一名年約2歲的男童躺在地上哭，一旁的年輕母親見狀後突抓狂的將他狠折雙手、頭腳對折重壓在地上，最後掀起重摔，手段相當殘忍。影片一在網路曝光後立即引發網友憤怒。

醫院宣布死亡　男子下葬前突醒

美國政府向WTO申訴　印度違反規定

印度熱死百人　15隻猴子中暑亡

大陸熱浪來襲　河北發紅色預警

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

老母辦慶祝會迎出獄兒　當晚「遭脫褲硬上

即／林志成2點聲明回嗆館長：只會躲健身中心

林志成嗆「18秒打趴館長」

加油員跳針「找對嗎？」　老司機秒破盲點

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

床上激鬥突爆血！她揭老公7年「壞壞怪癖」

林志成約戰18秒打趴　館長答應了

新航鬧罷工！他說「2字」機師馬上復工

嗆18秒打趴館長！網起底暗黑史

最讓女生反感的男性TOP 5

靠輕斷食暴鏟9kg！「適度挨餓」有6好處

桃陶園男殺妻分屍！法官判死：無期將違背正義

《玩很大》張立東撿到內褲！

即／101大樓點燈　謝謝李承翰警員

更多

最夯影音

更多

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

顛覆想像！減肥居然可以吃零食? 淡啤酒+冰淇淋讓你瘦身也很幸福

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面