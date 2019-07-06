50.6℃高溫熱死100人　MIT警告：未來印度將「不宜人居」

▲印度熱浪越來越極端與頻繁，未來多數地區恐不宜人居。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

全球氣候變遷讓天氣越來越極端。在印度，極度熱浪讓氣溫飆破攝氏50度，超過100人熱死。專家預測，夏季熱浪的情況只會越來越頻繁與嚴重，未來印度大多數區域很可能不再適合人類居住。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度熱浪通常發生在每年3月至7月之間，一旦雨季來臨就會減弱，但近年熱浪卻變得更極端、更頻繁，每次持續的時間也更久。根據印度政府公布的熱浪定義，如果一地區氣溫超過「正常數值」的4.5度，並持續2天，就會宣布發生熱浪。假如氣溫超過正常值6.4度並持續2天，則為「嚴重熱浪」。

以印度首都新德里為例，只要氣溫超過攝氏45度，並且持續超過2天，即達到宣布熱浪的標準。在實際氣溫數值上，德里上月出現攝氏48度高溫，鄰近的拉賈斯坦邦更出現50.6度高溫，差一點打破印度全國高溫紀錄。

報導引用數據指出，印度2010年共發生21次熱浪，2018年增加至484次，在這8年內全印度共有5500多人因熱浪而喪命。

印度最貧困的比哈爾邦（Bihar）最近就遭到嚴重熱浪侵襲，造成超過100人喪命，全邦各級學校停課5天。當地政府呼籲民眾若非必要應避免外出，但對於必須養家餬口的民眾而言，這類警告根本不切實際。

美國麻省理工學院（MIT）專家指出，就算全球成功控制碳排放量，控制全球暖化速度，但印度部分地區仍會因為氣溫變得太高，不再適合人類生存。麻省理工水文與氣候學教授艾塔希爾說，「即使能顯著緩解氣候變遷，未來熱浪仍會加劇，若無法緩解氣候變遷，情況則更糟。」