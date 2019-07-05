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醫院宣布死亡…男子下葬前突然醒來　家屬嚇壞：前一天才說繳不出醫療費

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▲▼屍體、遺體、殺人、行兇、殺害、太平間、停屍間。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度男子下葬前突然復活。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度一名20歲的年輕男子因車禍昏迷近2個星期後，醫院在1日宣布他已經死亡，家人悲痛地開始替男子籌辦喪禮，結果就在準備入土時，這名男子的四肢卻突然動了起來，嚇得大家在立刻把他送回醫院。如今該名男子正在醫院接受觀察，政府醫療部門也對宣布男子死亡的醫院開始進行調查。

這名住在印度北方城市勒克瑙（Lucknow）的20歲男子福爾坎（Mohammad Furqan）在上月21日出車禍後，一直處於昏迷不醒的狀態，最後醫院在1日宣布福爾坎已經腦死。他的家人哀痛地表示，當時全部的親友都到齊了，墳墓也已經挖好，準備將福爾坎下葬，結果有人發現他的手腳居然在動，趕緊停止所有儀式，立刻把福爾坎送到醫院，「我們受到了非常大的精神創傷，我們看著他過世，卻又看著他在墳前復活。」

根據《福斯新聞》（FOX News）報導指出，福爾坎入院後，家屬立刻向醫院支付了70萬盧比的費用，但是當家人告訴醫院已經沒有多餘的錢時，院方立刻宣布福爾坎已經死亡。印度醫療部門表示，目前正在對醫院進行調查，「病人情況固然危急，但他的脈搏、血壓等其他反應都很正常，目前已戴上呼吸器，絕對沒有腦死。」

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關鍵字：印度,醫療疏失

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