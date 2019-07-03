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快訊／臉書全球大當機！　FB、IG、Messenger「圖片出不來」網崩潰

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▲▼臉書當機。（圖／翻攝自Downdetector網站）

▲臉書全球大當機。（圖／翻攝自DownDetector網站）

國際中心／綜合報導

Facebook全球大當機！從台灣時間3日晚間9時50分起，網友陸續發現Facebook發布圖片或貼文發生問題，無法看見別人張貼或私訊傳來的圖片，此外，Facebook旗下Instagram和WhatsApp也發生相似問題。

從 DownDetector網站的狀況回報地圖可見，受影響地區包括美國、歐洲及亞洲地區，台灣也包含在其中。

另據USA TODAY報導，實時監測網路Bug的DownDetector網站，從美東時間上午8時起（台灣時間晚間8時）陸續接到臉書故障的回報，地點包括整個美東地區及歐洲國家。

從美東時間上午8時45分開始，網站又陸續接到Instagram用戶回傳的問題報告，顯示類似問題。英國都市報（Metro）報導，情況隨後慢延至英國、北歐和南美洲等地。Facebook公司目前仍沒有針對此事發表任何說明。

據瞭解，不同用戶災情也不相同，有部分人Facebook或Instagram其中一項功能正常，也有許多人兩個平台都發生故障。此外，國外網友也回報WhatsApp發生相似問題，其中以和歐洲、南美洲最嚴重。

▼IG、WhatsApp也傳出當機災情，但主要影響地區略有不同。（圖／翻攝自DownDetector網站）

▲▼IG、WhatsApp也傳出當機災情。（圖／翻攝自DownDetector網站）

▲▼IG、WhatsApp也傳出當機災情。（圖／翻攝自DownDetector網站）

ET快訊
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