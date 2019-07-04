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紮營到一半…IS火箭砲突砸旁邊　庫德族戰士怒「回敬中指」

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▲▼庫德族戰士怒比IS中指。（圖／翻攝自Instagram／ghanima031）

▲庫德族戰士怒比IS中指。（圖／翻攝自Instagram／ghanima031）

國際中心／綜合報導

恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）與庫德族在敘利亞的衝突持續，一名庫德族戰士在東部紮營時，差點被IS射來的火箭砲打中，氣得他對著IS比出中指，這名戰士也錄下全程並放上Instagram，引起網友瘋傳。他表示，投入作戰近四年，不敢說沒有造成精神傷害，但我只能說，這是我做過最好的決定。

這名綽號「佛拉德蝙蝠俠」（Firat Batman）庫德族人民保衛軍（YPG）戰士賽勒姆（Kendal Salem）從小在瑞典長大，直到2015年他的叔叔被IS殺死後，他選擇回到敘利亞。賽勒姆表示，他們包圍我的家鄉，我必須回國保護我的家人、土地與人民，「當時我只跟我的家人、朋友說，我準備去西班牙工作，收拾好一個小背包，關掉手機後，我就直接投入YPG了。」

賽勒姆將他在戰場中的照片、影片都傳到IG上，希望可以讓人知道最新的狀況，也讓非常擔心的家人可以得知他的近況。而從這支吸引破萬點閱的影片中，可以看到賽勒姆準備紮營時，突然從遠方飛來一枚火箭砲，打在距離他非常近的土堆上，逃過一劫的他立刻向遠方的敵人比出中指，並大喊「ｘ你的！」

這段影片是在今年5月底時，在IS最後一個根據地巴古茲（Baghouz）所拍攝，拍攝前幾周，美軍才宣布已經戰勝IS。談到在戰場上的一切，賽勒姆說，「時間已經差不多過了4年，我的身體佈滿大大小小的傷痕，我也不敢說我的精神沒有問題，但我不後悔做出參戰的決定，而這也是我做過最棒的決定。」

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關鍵字：IS,敘利亞,恐怖組織,伊斯蘭國,YPG

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