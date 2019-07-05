21歲屁警「嘉義鐵路多1個缺」被嗆翻！　友人曝慘烈下場：被督導組釘爆

▲21歲的男警發文調侃殉職的鐵路員警。（圖／翻攝網路）

記者周亭瑋／綜合報導

25歲勇警李承翰為了保護乘客安全，遭鄭男持刀桶腹殉職，震驚全台。在一片不捨與哀悼中，一名21歲年輕男警竟在個人IG發限時動態，嘲諷「警專畢業生狂賀！嘉義鐵路多一個缺」，引起共憤與謾罵。

年輕男警表示，李承翰的離開，會讓剛畢業的警專生很開心，因為多出一個缺額可以進入工作，該文也迅速被網友截圖瘋傳、砲轟。網友不禁怒道，「都甚麼時候了，還在開玩笑，這種人不配當警察」、「現在一堆這種IG屁警啊，智障當有趣」、「我都笑不出來，我今天整天都在淚流滿面……我的眼淚都一直流，我非常的難過傷心」。

▲被網友砲轟後，該名員警PO出解釋文。（圖／翻攝網路）

事後，他也再度發文，解釋「您好包括各樓層，我只是用特別嘲諷言詞，反諷現今政府、社會、長官，對於警察值勤人身安全的不重視」、「在警界的各位都漸漸知道，當個佛系警察、沒必要以命相搏，拚了這回，也殉職了，值得嗎？」、「總之，強調的是嘲諷社會對此事過幾日就會馬上忘記，難過的也是自己家人愛人朋友」。

據《三立新聞網》報導指出，認識該名男警的警察透露，該男警才畢業1年，目前任職於保五大隊工作，事發後他被督導組「釘爆」，上班也將會被重點關照。對於屁孩警的行為，警政署保安警察第五總隊剛剛也發新聞稿表示，該員情節嚴重，記過一次。