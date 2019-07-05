鴻海高速運算中心7日動土　郭台銘酸韓國瑜：不在高雄聯絡不上

▲郭台銘酸韓國瑜不常在高雄，所以聯絡約不到 。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

國民黨總統初選參選人郭台銘來到岡山參加中小企業座談會，就在講台演講的時候，提到自己的高速運轉中心本來要在7月7日動土，但原本要邀請高雄市長韓國瑜參加，但是卻一直聯絡不到他。

郭台銘在5日出席在岡山舉辦的中小企業座談會當中，再次老調重彈，希望韓國瑜能夠留在高雄，但不要只是賣芭樂，而是自己「我要去高雄給他投資，全世界最好的高速運算中心，這個才會賺大錢，可是我跟他約好了卻沒有時間來，我跟他約動土的時間，我跟他約七月七號要動土，但是他沒有時間，我今天會打電話跟他約時間，因為他現在沒有花很多時間在高雄，所以要找時間蓋工廠，就找不到他」。

▲▼郭台銘,義联集團創辦人林義守。（圖／記者吳奕靖攝）

郭台銘強調之前遇到韓國瑜，他有答應，可是卻一直約不到他，所以今天一定會再打電話給他，約定好時間。而且高雄一定得要賺大錢，不然三千多億的負債要怎麼還。

其實他們兩個人彼此的約定，是在國民黨舉辦的「國政願景」首場在高雄的發表會當中，當時是6月25日，不同於其他候選人，特別在3樓召開了記者會，期間被媒體問到給高雄市長韓國瑜的表現打分數，郭台銘擠眉弄眼回答：「我現在在高雄，人家地盤，我晚上都不敢吃」，讓在場所有人都笑了出來。

郭台銘笑著自己就在人家的地盤上，晚上都還沒有吃，就怕拉肚子，也希望記者不要「見縫插針」，不過他也意外透露自己在國政願景發表會當中，已經跟韓國瑜約定好，自己新廠要動土，「他說你來我就來，我剛已經跟他約好了，我的新的最棒的高速運算中心的製造工廠將即在高雄設定，我們倆喬時間，我來動土，他來參加」。

▲▼國民黨第三場國政願景發表會，郭台銘、韓國瑜。（合成圖／中天電視提供）