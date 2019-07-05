漏水＆地震影響結構安全　建國派出所新廳舍2020年完工

▲屏東警分局建國派出所新廳舍動土儀式，所內員警與局長葉明潭等人合影 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）
記者陳崑福／屏東報導
屏東警分局建國派出所新辦公廳舍，由縣警局長葉明潭、屏東市長林協松及唐玉琴等多位民意代表4日共同主持開工動土儀式後，展開新建工程，預計預計109年中完工。
▲▼縣警局長葉明潭（中）和地方人士共同主持建國派出所動土儀式。
屏東縣警局屏東分局建國派出所屋齡逾40年，由於廳舍漏水，且受地震影響，損及結構安全，加上轄區車流量變大、居民增多，為給員警更好工作環境，服務鄉親。
縣警局爭取新建廳舍經費獲得潘孟安縣長大力支持，編列預算新台幣1500萬元辦理，2層樓新建廳舍總樓地板面積約160坪，預計2020年中完工啟用。
開工動土儀式，在屏東市復興路243號舉行，由縣警局局長葉明潭、縣議員蔣家煌、李世斌、唐玉琴、陳揚、方一祥、屏東市市長林協松、屏東市民代表會主席蕭國亮、地方人士，前來上香祈福，祈求工程、機具順利、人員平安。
市長林協松表示，感謝縣政府、議會支持，在建國派出所完工後，希望請縣議員們多多支持爭取軟體設施經費，讓派出所能提供更優質的服務品質。
局長葉明潭指出，員警執勤與服務非常重要，舊派出所廳舍逾40年使用年限，因此，爭取補助提供員警良好工作環境，員警未來進駐新廳舍後，相信可以改善辦公環境並提升士氣，感謝縣長體恤員警辛勞，也感謝縣議員、市長及各界人士支持，期勉員警提升治安維護及服務品質，以達成縣民期望。