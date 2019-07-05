漏水＆地震影響結構安全　建國派出所新廳舍2020年完工

美國紐約州一名28歲女子去年涉嫌違反保護令，被拘留在布朗克斯（Bronx）警局，當時她即將分娩，警方卻將她戴上腳鐐，一手則上銬綁在病床，她在充滿壓力的情況生下近8磅重的嬰兒。如今，紐約市本周同意支付61萬美元（約台幣1900萬元）給女子，未來警局也將更改規範，確保產婦避開不人道的處置。