網劇《長安十二時辰》突破「限古令」　子午簪、大案牘術登熱搜

▲大陸古裝劇《長安十二時辰》由易烊千璽、雷佳音主演。（圖／長安十二時辰宣傳海報）

記者魏有德／綜合報導

大陸古裝劇《長安十二時辰》近期在網路上熱播，除主要演員易烊千璽、雷佳音擁有高知名度，從演員服裝、化妝到場景搭建都受到網友熱議，成為今年討論度最高的戲劇之一。此外，相較於今年不少古裝劇紛紛喊卡，這齣劇在史上最嚴「限古令」下成功突圍，獲得輿論一致好評，同樣成為時下最熱話題。

▲《長安十二時辰》劇情描述天才少年李必及死囚張小敬攜手解救長安危機。（圖／翻攝百度百科）

《長安十二時辰》是大陸作家馬伯庸同名小說改編，劇情描述唐朝上元節前夕，長安城陷入危局，死囚張小敬臨危受命，與李必攜手在十二時辰內拯救長安的故事，播出後便獲得豆瓣（大陸影視評分網站）8.7分的高評價。

▲《長安十二時辰》成功突破限古令在影音平台上架。（圖／翻攝自微博／《長安》）

由於大陸廣電總局今年祭出史上最嚴「限古令」，重新調整古裝劇在電視頻道及網路影音平台播出的數量及內容，不少戲劇腰斬延期。包括《九州縹緲錄》開播前半小時撤檔，《封神演義》大結局前夕遭下架等。

在古裝劇市場普遍看衰的情況下，《長安十二時辰》零宣傳悄然上線，有評論認為，限古令針對的是部份古裝劇歪曲歷史、扭曲事實，帶給觀眾錯誤認知。而《長安十二時辰》在劇情安排及角色設定上繞開規定，在既有的歷史原型上稍做改變，不直接與歷史接軌，經過改檔期調整後上架，突圍成功。

▲易烊千璽飾演的李必，頭戴蓮冠，縱向的子午簪也引起網友討論。（圖／翻攝自微博／《長安》）

即便《長安十二時辰》低調上線，仍受到劇迷關注討論，對於唐朝歷史的考究也被搬上網路熱議。劇中主角少年天才李必由大陸當紅小生易烊千璽飾演，原型為唐代的李泌，是道教信徒，因此，李必一出場便身穿道服、頭戴蓮冠，而蓮冠的戴法還引起爭議。

網友質疑李必頭上的簪子是縱向的，跟以往看到戲劇中呈現的橫向插法不同。經過考證，這種縱向佩戴簪子的方式叫子午簪，在唐朝時，修道者的服飾分為七種等級，等級越高者，服飾越複雜和華麗。李必在劇中共有兩頂頭冠，上清芙蓉冠和玉清蓮花冠，道教中高階法師才能佩戴。

此外，李必身為劇中唐朝特務機構「靖安司」首腦，辦案方式使用的是馬伯庸編撰出來的「大案牘術」，這種以調出各種資料，用人腦分析的大案牘術，被外界戲稱「唐朝的大數據分析」。

