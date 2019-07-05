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晉公盤、獸型銅觥….　山西掃黑掃出一座青銅博物館

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▲山西青銅博物館定址於太原博物館內。（圖／翻攝大陸網站）

▲山西青銅博物館定址於太原博物館內。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

山西「青銅博物館」將於7月正式對外亮相，館內陳列的文物與一般博物館不同之處在於，它們還有個共同的身份，「被盜墓賊竊取而追回的文物」。這批文物無一不是國寶重器，包括晉公盤、獸型銅觥、彩繪青銅雁魚燈等。山西省由於境內多商周古墓，由盜墓賊衍生而成的犯罪集團便成為掃黑除惡的重點對象。

《新華網》報導，山西自2018年3月起展開為期三年的打擊文物犯罪專項行動。截至目前，山西公安機關已累計破獲文物犯罪案件891起，抓獲犯罪嫌疑人1488人，打掉文物犯罪集團171個，追繳涉案文物25000多件，其中國家一級文物129件、二級文物266件、三級文物1008件。

▲「晉公盤」為春秋時期晉文公嫁女時所鑄。（圖／翻攝大陸網站）

▲「晉公盤」為春秋時期晉文公嫁女時所鑄。（圖／翻攝大陸網站）

報導稱，文物追回過程中，有的甚至要從海外找尋線索，增加「國寶」回家的困難度。擁有2600多年歷史的青銅禮器「晉公盤」被列為大陸國家一級文物，是晉文公重耳為其長女孟姬出嫁楚國所鑄，盤上銘文呈現晉文公時期的晉國盛世氣象，是極為珍貴的歷史資訊。

「晉公盤」被盜後，曾轉手到多個省市並流落海外多國，歷經6個月才成功追繳回國。北京大學歷史系教授朱鳳瀚表示，如此多的銘文記載春秋中前期歷史，在青銅器中實屬罕見。

▲商代盛酒器「獸形銅觥」。（圖／翻攝大陸網站）

▲商代盛酒器「獸形銅觥」。（圖／翻攝大陸網站）

「獸型銅觥」則是商代的盛酒器，經盜墓賊把它盜掘出來後，由侯金發為首的犯罪集團連夜將其帶到了廣州，委託文物販子以底價1300萬元人民幣（約6100萬元新台幣）的價格到香港保利拍賣會拍賣。後因犯罪嫌疑人不捨，欲以贗品調包致交易流產，最終在上海遭警方追回。

據了解，陳列這批文物的山西青銅博物館將定址於太原博物館內，以商周時期晉系青銅器為主，包括1萬多件被追繳回的各類文物都將現身展場，從山西青銅器的特點出發，分為「華夏直根」、「禮樂春秋」、「技藝典範」三部分，讓參觀民眾瞭解山西青銅的歷史和發展脈絡。
 

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