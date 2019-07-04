iOS 13「視訊神祕功能」曝光！FaceTime微調　用戶可對準對方眼神對談

▲蘋果發表會測試FaceTime。圖為蘋果公司軟體工程進階副總裁費德里吉（Craig Federighi）。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

多數果粉用戶使用蘋果iPhone的FaceTime時，看著螢幕上的對方，導致眼睛沒有直視鏡頭，眼部畫面因而「偏下」看起來就沒有「正眼聊天」。為了修正這個問題，蘋果在iOS 13第3個開發者測試版（developer Beta 3）上加入了FaceTime一項強大新功能，透過ARKit把眼光「調回來」，讓用戶直接看到對方正眼的畫面。

根據科技網站「The Verge」報導，用戶使用FaceTime通話，應該直接盯著前方鏡頭，才會在對方的畫面上「正眼迎人」；然而，多數用戶習慣看著「螢幕畫面上的人」，而不是看著鏡頭，因此造成螢幕顯示的眼部畫面「偏下」，感覺起來像是對方正看著自己的下巴。

▲蘋果iOS 13 beta 3新增了FaceTime功能，微調眼睛正視前方。左圖為平常眼睛直視螢幕，眼光可見稍微「偏下」。（圖／翻攝自WSig推特）

iOS 13 beta 3加入了這項新的「FaceTime Attention Correction」功能，利用ARKit原理修正了這個問題，輕微調整了眼睛的位置達成「正眼」的畫面，讓FaceTime用戶之間彼此看起來猶如是「真實的眼神接觸」，就算配戴眼鏡也有同樣的效果。

用戶們可以更新這款iOS測試版後，並在FaceTime的設定中選擇「打開」或「關閉」。報導指出，目前尚不清楚這個FaceTime新功能最後會在哪一台iPhone或iPad執行，又或者是否支援群組通話。下週iOS 13將會進入最後的測試階段。