iOS 13「視訊神祕功能」曝光！FaceTime微調　用戶可對準對方眼神對談

▲蘋果發表會測試FaceTime。圖為蘋果公司軟體工程進階副總裁費德里吉(Craig Federighi)。(圖/達志影像/美聯社)

科技中心/綜合報導

多數果粉用戶使用蘋果iPhone的FaceTime時,看著螢幕上的對方,導致眼睛沒有直視鏡頭,眼部畫面因而「偏下」看起來就沒有「正眼聊天」。為了修正這個問題,蘋果在iOS 13第3個開發者測試版(developer Beta 3)上加入了FaceTime一項強大新功能,透過ARKit把眼光「調回來」,讓用戶直接看到對方正眼的畫面。

根據科技網站「The Verge」報導,用戶使用FaceTime通話,應該直接盯著前方鏡頭,才會在對方的畫面上「正眼迎人」;然而,多數用戶習慣看著「螢幕畫面上的人」,而不是看著鏡頭,因此造成螢幕顯示的眼部畫面「偏下」,感覺起來像是對方正看著自己的下巴。

▲蘋果iOS 13 beta 3新增了FaceTime功能,微調眼睛正視前方。左圖為平常眼睛直視螢幕,眼光可見稍微「偏下」。(圖/翻攝自WSig推特)

iOS 13 beta 3加入了這項新的「FaceTime Attention Correction」功能,利用ARKit原理修正了這個問題,輕微調整了眼睛的位置達成「正眼」的畫面,讓FaceTime用戶之間彼此看起來猶如是「真實的眼神接觸」,就算配戴眼鏡也有同樣的效果。

用戶們可以更新這款iOS測試版後,並在FaceTime的設定中選擇「打開」或「關閉」。報導指出,目前尚不清楚這個FaceTime新功能最後會在哪一台iPhone或iPad執行,又或者是否支援群組通話。下週iOS 13將會進入最後的測試階段。

How iOS 13 FaceTime Attention Correction works: it simply uses ARKit to grab a depth map/position of your face, and adjusts the eyes accordingly.



Notice the warping of the line across both the eyes and nose. pic.twitter.com/U7PMa4oNGN