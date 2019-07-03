iPhone用戶有多不了解自己的手機？　竟有人誤認為已可支援使用5G

▲iPhone。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

你知道自己是用哪款iPhone嗎？據外媒報導，相關調查顯示，有許多美國iPhone用戶並不清楚自己拿的是何種型號，甚至連iPhone是否擁有NFC、防水防塵以及5G等功能都不清楚。

據外國科技網站《9to5mac》報導，一間名為Decluttr的整新機經銷商針對美國2000位智慧型手機使用者進行調查，iOS和Android系統設備皆包含在內。透過這次的調查，發現一些有趣的現象，例如許多iPhone使用者都無法辨識自己手中的iPhone型號。

最慘的是去年推出的iPhone XR，僅有44％的用戶能明確表示自己是使用iPhone XR，這樣的比率與iPhone 7相同；iPhone 8稍微好一點，比率來到45.9%；而旗艦等級的iPhone X和XS情況也沒多好，比率也僅僅稍微過半，分別為51%和57%。相較之下，三星智慧型手機的使用者就給面子多了，能清楚知道自己是使用Galaxy S7、S8和S9 +的用戶皆超過50%，其中S9 +的比率更是來到71.32％。

而許多iPhone用戶也不清楚自己自己的手機究竟配備怎麼樣的功能，像是iPhone X、XS和XR的用戶，僅僅只有14％的用戶知道自己的手機支援NFC功能。在支援防水防塵功能方面，iPhone XS系列手機和X的用戶，大約只有50%知道自己的手機有此功能。

但最誇張的還是iPhone是否支援5G通訊功能這件事，據調查，受訪的iPhone用戶中，是使用AT＆T電信服務的用戶中，有47％認為他們的設備支援5G通訊，使用另一家Verizon電信服務的用戶，也有24％這麼認為。但事實是，目前所有iPhone機款皆不支援5G通訊，外界預測，蘋果首款5G iPhone必須要等到2020年才會問世。