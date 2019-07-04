長榮罷工900空姐想拿回三寶　「一封公開信」教大絕招

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長榮罷工進入第15天，傳出有部分空服員想復飛，卻領不回三寶。經常揭發醫療弊案的「台灣百合正義會」4日發布「給長榮罷工空服員的一封公開信」，建議想取回三寶的900多位空服員向警局報案，如此一來長榮航空就會盡快協助重辦證件、安排復飛，呼籲工會不要淪為政治鬥爭的工具。

台灣百合正義會表示，他們曾正式發文給台灣保全公司，促請對方盡快公布「三寶」（空服員證件）托存事宜，以減少社會猜忌及紛爭，而台灣保全3日也回覆工會委託狀況，明確指出6月30日就已將三寶全數歸還，結束委託。

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▲工會3日澄清，與台灣保全仍有合約關係，但保全公司確實受到各方壓力，有在詢問能否解約，目前雙方仍在協調。（圖／記者陳以昇攝）

公開信指出，如今有900多位參與罷工的空服員想取回三寶、重返工作崗位，卻遭工會以填寫退會申請書、切結書為由刁難。對此，長榮公司3日雖表明可以向警局報案，會盡快協助重辦證件、安排復飛，但空服員礙於現場同儕壓力，也擔心有後遺症，所以處於進退兩難的狀態。

公開信建議，空服員可以分批到蘆竹分局南崁派出所報案，對工會及幹部提出刑法第342條「背信罪」，案由是工會利用切結書、退會申請書刻意刁難及拖延歸還空服員委託保管的證件，這是違法行為，等到取得報案三聯單，就能直接回長榮公司報到、申請復飛，不必再回罷工現場。

▲長榮公司日前曾委任律師，持32名空服員同意書，要求工會返還三寶碰壁。（圖／記者陳以昇攝）

公開信強調，空服員若是用背信罪提告，不必擔心會有誣告問題，因為若工會敢提告，「百合的律師團隊將提供免費諮詢及義務訴訟辯護，並對桃服工會及好戰派幹部展開全力反擊。」

百合正義會喊話，可以理解工會在過去2年為空服員所做的努力，也知道成員為了爭取權益受了很大的壓力跟委屈，但為了台灣旅客的權益，罷工應該盡快落幕，「其實承認失敗並不可恥，因為你們曾經努力打拼過，但倘若貴會甘願淪為政治鬥爭的工具，那就不值得同情了。」

百合正義會指出，工會發動罷工原本只是爭取權益，但現在已經被特定勢力當作政治鬥爭的工具，「經本會調查，其背後有三股黑暗勢力在策劃操控，本會冀望罷工行為得於一週之內和平落幕，否則將陸續揭發三股勢力名稱，屆時若成台灣全民公敵，後果自負。」